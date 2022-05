Stardew Valley : Comment débloquer le Désert de Calico ?

Stardew Valley, Désert de Calico

Débloquer l'Arrêt de bus

Remplir tous les paquets du Coffre au Centre Communautaire .

Ceci vous demandera, au total, de donner 42 500 po.

. Acheter la réparation du bus grâce au Formulaire de développement communautaire de Joga . Cette action vous demandera de débourser 40 000 po.

.

Désert de Calico, informations complémentaires

Le monde deest composé de plusieurs zones qu'il est possible d'explorer à sa guise. Pour certaines d'entre elles, il convient tout de même d'avoir effectué certaines actions au préalable. C'est le cas notamment du Désert de Calico, qui n'est pas accessible en début de partie, bien que ce soit une région importante et intéressante.De ce fait, et sans plus tarder, nous vous expliquonsLe Désert de Calico est une région située au nord-ouest de Pélican Ville. Or, au début de votre partie, vous vous rendrez très vite compte que vous ne pouvez atteindre cette zone. En effet, comme dit précédemment, il est nécessaire d'avoir effectué une action bien particulière :Pour réparer l'Arrêt de bus, il existe, qui dépendent entièrement de vos choix narratifs, c'est-à-dire si vous avez décidé d'aider les habitants de Pélican Ville en restaurant le Centre communautaire ou si vous avez fait le choix de rejoindre l'entreprise Joga. Néanmoins, nous vous indiquons comment réparer l'Arrêt de bus dans les deux cas :Notez qu'après avoir réparé l'Arrêt de bus, il vous faudra vous munir de 500 po à chaque fois que vous voudrez utiliser ce transport. 500 po étant le prix du ticket de bus.Le Désert de Calico est une. Effectivement, là-bas, vous pourrez récupérer des noix de coco ou les fruits de cactus. Par ailleurs, ce n'est qu'au Désert de Calico qu'il est possible de pêcher le poisson des sables ou encore la carpe scorpion.Dans la même idée, en débloquant le Désert de Calico, vous aurez alors accès à, une nouvelle mine. En vous rendant à, vous pourrez obtenir des graines qui ne sont pas vendues à Pélican Ville. Et il y a bien d'autres éléments à découvrir, que nous ne vous dévoilerons pas afin de vous garder la surprise entière, dans cette nouvelle zone.