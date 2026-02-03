Stardew Valley : De nouveaux détails sur la mise à jour 1.7 dévoilés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 14h23
ConcernedApe a, récemment, partagé de plus amples informations concernant la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.
Stardew Valley : De nouveaux détails sur la mise à jour 1.7 dévoilés
Les joueurs et les joueuses attendent, comme toujours, avec grande impatience la prochaine mise à jour de Stardew Valley, à savoir la 1.7. D'ailleurs, il y a très peu de temps, ConcernedApe/Eric Barone a révélé quelques détails supplémentaires concernant le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.

Des informations supplémentaires sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

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C'est, effectivement, au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN que ConcernedApe/Eric Barone a dit quelques mots en ce qui concerne la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Si le créateur n'a pas détaillé le contenu de ce nouveau patch, des informations complémentaires ont tout de même été révélées. Ainsi, la mise à jour 1.7 de Stardew Valley devrait apporter des nouveautés à propos des enfants, mais aussi deux nouveaux candidats pour le mariage :
Oui. J'essaie de ne pas trop en dévoiler, car j'aime que ce soit une surprise. Ce que je peux dire sans trop entrer dans les détails, c'est qu'avec cette mise à jour, l'une des choses que nous essayons de faire est... Eh bien, il y a une demande populaire parmi les fans, qui concerne les enfants. J'essaie donc de faire quelque chose à ce sujet, mais la mise à jour comporte également beaucoup d'autres éléments que personne n'a vraiment demandés, mais je pense que les gens apprécieront.

Je vais ajouter deux autres candidats au mariage, mais je ne dévoilerai leur identité que le jour de l'anniversaire.
Ces nouveaux contenus font sens avec les propos passés du développeur, qui avait expliqué que la mise à jour 1.7 de Stardew Valley allait apporter « davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social ». À ce moment-là, ConcernedApe avait également précisé que ce patch va ajouter un nouveau type de ferme.

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Aucune date de sortie précise pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

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Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date de sortie pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley n'a été communiquée. Il se peut que ConcernedApe la dévoile lors du 10ème anniversaire du jeu, soit le 26 février prochain, en même temps que l'identité des deux candidats au mariage. Cependant, il ne s'agit que d'une supposition de notre part, rien n'est donc sûr. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.



En guise de conclusion, rappelons que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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