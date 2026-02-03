Stardew Valley : De nouveaux détails sur la mise à jour 1.7 dévoilés

ConcernedApe a, récemment, partagé de plus amples informations concernant la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.

Des informations supplémentaires sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

Oui. J'essaie de ne pas trop en dévoiler, car j'aime que ce soit une surprise. Ce que je peux dire sans trop entrer dans les détails, c'est qu'avec cette mise à jour, l'une des choses que nous essayons de faire est... Eh bien, il y a une demande populaire parmi les fans, qui concerne les enfants. J'essaie donc de faire quelque chose à ce sujet, mais la mise à jour comporte également beaucoup d'autres éléments que personne n'a vraiment demandés, mais je pense que les gens apprécieront.



Je vais ajouter deux autres candidats au mariage, mais je ne dévoilerai leur identité que le jour de l'anniversaire.

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Aucune date de sortie précise pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley

Stardew Valley turns 10! We spoke to the game's creator about the journey of the last 10 years, and why he keeps returning to the valley. https://t.co/sfnLZrjX9E pic.twitter.com/lo5vb3z937 — IGN (@IGN) February 3, 2026

Les joueurs et les joueuses attendent, comme toujours, avec grande impatience la prochaine mise à jour de, à savoir la 1.7. D'ailleurs, il y a très peu de temps,C'est, effectivement, au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN que. Si le créateur n'a pas détaillé le contenu de ce nouveau patch,. Ainsi,Ces nouveaux contenus font sens avec les propos passés du développeur, qui avait expliqué que la mise à jour 1.7 deallait apporter « davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social ». À ce moment-là, ConcernedApe avait également précisé que ce patch va ajouter un nouveau type de ferme.Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date de sortie pour la mise à jour 1.7 den'a été communiquée. Il se peut que ConcernedApe la dévoile lors du 10anniversaire du jeu, soit le 26 février prochain, en même temps que l'identité des deux candidats au mariage. Cependant, il ne s'agit que d'une supposition de notre part, rien n'est donc sûr. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu.