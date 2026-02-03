Stardew Valley : De nouveaux détails sur la mise à jour 1.7 dévoilés

Stardew Valley change du tout au tout avec ce mod
Envie de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR ? C'est possible grâce à un mod.
Oui. J'essaie de ne pas trop en dévoiler, car j'aime que ce soit une surprise. Ce que je peux dire sans trop entrer dans les détails, c'est qu'avec cette mise à jour, l'une des choses que nous essayons de faire est... Eh bien, il y a une demande populaire parmi les fans, qui concerne les enfants. J'essaie donc de faire quelque chose à ce sujet, mais la mise à jour comporte également beaucoup d'autres éléments que personne n'a vraiment demandés, mais je pense que les gens apprécieront.Ces nouveaux contenus font sens avec les propos passés du développeur, qui avait expliqué que la mise à jour 1.7 de Stardew Valley allait apporter « davantage d'éléments liés aux personnages et à l'aspect social ». À ce moment-là, ConcernedApe avait également précisé que ce patch va ajouter un nouveau type de ferme.
Je vais ajouter deux autres candidats au mariage, mais je ne dévoilerai leur identité que le jour de l'anniversaire.
Stardew Valley turns 10! We spoke to the game's creator about the journey of the last 10 years, and why he keeps returning to the valley. https://t.co/sfnLZrjX9E pic.twitter.com/lo5vb3z937— IGN (@IGN) February 3, 2026
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