Stardew Valley change du tout au tout avec ce mod

Envie de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR ? C'est possible grâce à un mod.

Depuis sa sortie, le jeu de simulation Stardew Valley ne cesse de profiter de nouveaux mods, réalisés par la communauté. Cette fois-ci, c'est un mod proposant de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR qui fait parler de lui.

Un mod pour profiter de Stardew Valley en 3D ou en VR

En effet, depuis le 28 juillet dernier, les joueurs et les joueuses jouant à Stardew Valley sur PC peuvent expérimenter le titre d'Eric Barone/ConcernedApe d'une toute nouvelle façon, soit en 3D ou bien en VR, grâce au mod « Stardew 3DVR ».

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Créé par GingasVR, ce mod est toujours en cours de développement, mais est déjà jouable. Selon les informations partagées, il est, d'ailleurs, possible de passer du mode 3D, VR ou bien 2D à la volée. De plus, il est précisé que ce mod est compatible avec tout et que celui-ci dispose de commandes de mouvement. GingasVR prévient tout de même qu'il est possible de rencontrer certains problèmes visuels, mais que ce mod ne devrait pas affecter les sauvegardes de chacun.

Pour les plus curieux et les plus dubitatifs, GingasVR a récemment partagé un aperçu du mod Stardew 3DVR sur Twitter/X afin que chacun puisse s'en faire sa propre idée, avant de potentiellement le télécharger et en profiter. Nul doute que le mod Stardew 3DVR, qui a déjà été téléchargé des centaines de fois à l'heure où nous écrivons ces lignes, fera des heureux.

I've been working on this for months, I made a mod that lets you play Stardew Valley in VR or 3D with Motion Controls #vr #stardewvalley #gaming pic.twitter.com/fKGFVmLabr — GingasVR (@gingasvr) July 28, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.