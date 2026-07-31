Stardew Valley change du tout au tout avec ce mod

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 juillet 2026 à 16h12
Envie de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR ? C'est possible grâce à un mod.
Stardew Valley change du tout au tout avec ce mod

Depuis sa sortie, le jeu de simulation Stardew Valley ne cesse de profiter de nouveaux mods, réalisés par la communauté. Cette fois-ci, c'est un mod proposant de jouer à Stardew Valley en 3D ou en VR qui fait parler de lui.

Un mod pour profiter de Stardew Valley en 3D ou en VR

stardew-valley-visuel-ferme

En effet, depuis le 28 juillet dernier, les joueurs et les joueuses jouant à Stardew Valley sur PC peuvent expérimenter le titre d'Eric Barone/ConcernedApe d'une toute nouvelle façon, soit en 3D ou bien en VR, grâce au mod « Stardew 3DVR ».

À lire également

Stardew Valley : Voici ce que vous risquez si vous dormez en jeu pendant 1000 ans

Stardew Valley : Voici ce que vous risquez si vous dormez en jeu pendant 1000 ans

Créé par GingasVR, ce mod est toujours en cours de développement, mais est déjà jouable. Selon les informations partagées, il est, d'ailleurs, possible de passer du mode 3D, VR ou bien 2D à la volée. De plus, il est précisé que ce mod est compatible avec tout et que celui-ci dispose de commandes de mouvement. GingasVR prévient tout de même qu'il est possible de rencontrer certains problèmes visuels, mais que ce mod ne devrait pas affecter les sauvegardes de chacun.

Pour les plus curieux et les plus dubitatifs, GingasVR a récemment partagé un aperçu du mod Stardew 3DVR sur Twitter/X afin que chacun puisse s'en faire sa propre idée, avant de potentiellement le télécharger et en profiter. Nul doute que le mod Stardew 3DVR, qui a déjà été téléchargé des centaines de fois à l'heure où nous écrivons ces lignes, fera des heureux. 

Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Si Stardew Valley se déroulait dans un monde en 3D, voici à quoi il ressemblerait
Stardew Valley 09 juillet 2026

Si Stardew Valley se déroulait dans un monde en 3D, voici à quoi il ressemblerait

Stardew Valley est devenu incontournable pour de nombreux joueurs grâce à son gameplay cosy, son ambiance apaisante et ses graphismes en pixel art. Mais un mod vous propose de voir ce monde en 3D et il divise la communauté.
Stardew Valley ne contiendra jamais d'éléments générés par IA pour cette raison
Stardew Valley 13 mai 2026

Stardew Valley ne contiendra jamais d'éléments générés par IA pour cette raison

L'utilisation de l'intelligence artificielle fait toujours l'objet de vifs débats et de controverses. Mais ConcernedApe, créateur de Stardew Valley et de Haunted Chocolatier, affirme que cette technologie n'a pas sa place dans le domaine de la création.
Stardew Valley : Toutes les annonces du 10ème anniversaire, avec des détails sur la mise à jour 1.7
Stardew Valley 27 février 2026

Stardew Valley : Toutes les annonces du 10ème anniversaire, avec des détails sur la mise à jour 1.7

Stardew Valley a, récemment, soufflé sa 10ème bougie. Pour l'occasion, ConcernedApe a fait une annonce très attendue concernant le contenu de la mise à jour 1.7.

commentaire (0)