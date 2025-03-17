Stardew Valley : Une suite non officielle va vous divertir pendant des heures

Stardew Valley ne possède pas de suite officielle. Mais un mod créé par des passionnés vient offrir une toute nouvelle expérience aux fermiers en herbe, avec du contenu en pagaille.
Depuis sa création, Stardew Valley
a eu droit à une multitude de mods pour personnaliser le titre
ou étendre sa durée de vie grâce à du contenu inédit. Les plus ambitieux s'inspirent même de titres emblématiques du jeu vidéo, à l'image de FlashShifter et de son Castle Village
. Cependant, d'autres équipes de moddeurs proposent des créations semblables à de véritables mises à jour du jeu.
La dernière en date est disponible depuis le 17 mars et vous invite à visiter une bourgade voisine de Pélican Ville : Sunberry Village.
D'ailleurs, elle devrait combler les amateurs d'aventures annexes, car il semble y avoir toujours quelque chose à faire dans ses ruelles.
De nouvelles quêtes, 17 personnages à rencontrer et des boutiques inédites s'invitent dans le monde de Stardew Valley
Le mod Sunberry Village permet aux joueurs de visiter la cité éponyme
, située au Sud de Pélican Ville. Dans un premier temps, celle-ci offre aux fermiers de toutes nouvelles boutiques avec l'ajout d'une supérette, d'une forge, d'une armurerie, d'un magasin de vêtements et même d'un Cat café
. Une nouvelle ville est également synonyme d'histoires inédites à découvrir, de 17 PNJ avec lesquels échanger et de 80 nouveaux événements à vivre au gré des saisons.
Si vous préférez prendre soin de votre ferme et augmenter les possibilités de jeu, le mod Sunberry Village ajoute des commandes spéciales ainsi que de nouvelles parcelles de terre pour vos cultures. Cependant, les moddeurs n'ont pas oublié les amateurs d'exploration et de combats hors de Pélican ville.
En effet, ses créateurs ont imaginé de nouvelles mines avec différents biomes à découvrir, ainsi qu'un tout nouveau bestiaire à affronter.
Mais faites preuve de vigilance : certains de ces monstres se cachent avant de vous attaquer ! Pour profiter de tout ce contenu bonus digne d'une suite ou d'une extension de Stardew Valley, il suffit de vous rendre sur NexusMods ou de cliquer sur le lien suivant
.
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