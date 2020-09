Récompenses doublées dans Sea of Thieves

Comment récupérer la livrée de navire Ancestral (navire Ori)

19 septembre (à partir de 11h) Voiles Ancestrales

20 septembre Coque Ancestrales

21 septembre Pavillon Ancestrales

22 septembre Figure de proue Ancestrales



Les joueurs deont pour habitude d'être choyés par Rare, qui ne manque pas une occasion pour faire plaisir à sa communauté, possédant plus de 15 millions de pirates . Alors que ce 19 septembre sera le, les développeurs proposent donc de ce 18 septembre au 21 du même mois des récompenses doublées.En effet, dès maintenant et ce jusqu'au 21 septembre, tous les pirates de, qu'ils soient expérimentés, novices ou découvrant même le jeu à l'occasion du week-end gratuit sur Xbox One,. Une période idéale donc pour remplir les caisses, tout en profitant des dernières nouveautés en date, implantées avec la dernière mise à jour, dont tous les détails peuvent être retrouvés ici Cependant, Rare se veut encore plus généreux, et permet à ses joueurs de récupérer un set pour leur navire.Comme souvent, Rare permet à ses partenaires créateurs de contenu sur Twitch de faire profiter leur communauté, simplement en les regardant durant trente minutes chaque jour. Cela leur permettra de, lequel est imaginé par le jeu Ori and the Will of the Wisps, qui vient tout juste de débarquer sur Nintendo Switch Voici le programme :Notez que chaque période permet de récupérer l'objet durant 24 heures. L'offre se termine donc le 23 septembre, à 11 heures.Pour mettre la main sur ces quatre objets, vous allez devoir vous connecter sur le site officiel et vérifier que vos comptes sont bien liés. Si tel est le cas, vous n'avez qu'à vous rendre sur l'un des nombreux streamsur Twitch, en vérifiant que la mention « Twitch drop actif » est bien affichée dans la description du stream. Vous recevrez une notification sur la plateforme lorsque l'item sera débloqué.