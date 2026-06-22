Un film Sea of Thieves officialisé, par le réalisateur de Spider-Man: Brand New Day

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 juin 2026 à 18h53
Microsoft officialise la préparation d'un film en prise de vues réelles adapté de Sea of Thieves. Produit par un habitué de l'univers Marvel, ce projet ambitieux devra relever le défi d'adapter un jeu multijoueur sans véritable personnage principal.
Un film Sea of Thieves officialisé, par le réalisateur de Spider-Man: Brand New Day

L'univers de la piraterie façon Xbox s'apprête à jeter l'ancre à Hollywood. Microsoft vient de confirmer le développement d'un long-métrage en prise de vues réelles basé sur Sea of Thieves, le jeu d'aventure multijoueur du studio britannique Rare. Une annonce qui témoigne de la volonté de l'éditeur de porter ses franchises au-delà du simple cadre du jeu vidéo.

Un projet confié à un vétéran de Marvel

Ce projet cinématographique sera supervisé par Destin Daniel Cretton, un nom bien connu des amateurs de super-héros. Le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, mais aussi de Spider-Man: Brand New Day, qui arrive fin juillet, produira le film via sa société Hisako Films. Pour le moment, aucun réalisateur n'a été officiellement rattaché au projet, laissant le champ libre aux spéculations sur la direction artistique que prendra cette adaptation.

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Lancé en 2018 sur PC et Xbox One, Sea of Thieves a su s'imposer comme un titre incontournable, séduisant des millions de joueurs à travers le monde. Son arrivée sur PlayStation 5 confirme son statut de jeu service pérenne. Au fil des années, le monde ouvert s'est enrichi de nouvelles zones, de quêtes scénarisées et même de collaborations prestigieuses avec Pirates des Caraïbes ou encore Monkey Island, tandis que les serveurs personnalisés viennent d'être intégrés à l'expérience.

Le défi scénaristique d'un jeu bac à sable

Adapter Sea of Thieves au cinéma représente un véritable défi narratif. Contrairement à des franchises comme Halo ou The Last of Us, le titre de Rare ne repose pas sur un protagoniste défini ou une intrigue linéaire. Matt Booty, responsable du contenu chez Xbox, a d'ailleurs abordé cette particularité lors de son entretien avec EW.

Le personnage principal d'un jeu Sea of Thieves est en réalité le joueur et la communauté. Donc, si vous vous asseyez pour penser à Sea of Thieves, ce n'est pas : qui sont les personnages principaux ? Quelle est l'intrigue ? C'est un jeu super social, mais il y a un ton propre à Sea of Thieves. Il est construit sur une communauté très coopérative, donc vous pouvez commencer à sentir à quoi cela va ressembler.

Le film devrait donc s'appuyer sur l'atmosphère si particulière du jeu, mélangeant humour, exploration et coopération, plutôt que de chercher à transposer une histoire préexistante. Cette approche pourrait permettre aux scénaristes de créer des figures inédites tout en respectant l'esprit de franche camaraderie qui anime les serveurs du jeu.

Miniature vidéo

D'autres informations devraient être partagées ces prochaines semaines, à mesure que le projet grandira. Évidemment, il ne faudra pas attendre une sortie du film avant plusieurs années.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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commentaire (1)

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Qeloks (invité) Le 22/06/2026 à 21:44

Et allez encore une adaptation qui n'a aucune utilité comme Minecraft. Point commun ? Microsoft