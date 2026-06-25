Alors que Sea of Thieves est disponible depuis de nombreuses années déjà, une partie des joueurs aimerait trouver de nouveaux partenaires, francophones de préférence. C'est pourquoi un Discord pourrait être d'une grande aide.

Disponible depuis 2018, Sea of Thieves est probablement devenu le jeu de pirates les plus populaires au monde. S'il a connu des débuts compliqués, les équipes de Rare ont su, au fil des années, en faire une expérience de grande qualité, en ajoutant une belle quantité de contenu. Avec ses mises à jour régulières, de nouvelles personnes lancent l'aventure Sea of Thieves assez souvent, et ces dernières peuvent rechercher des partenaires avec qui jouer. C'est pourquoi le Discord Sea of Thieves France pourrait être fait pour vous.

Trouver des coéquipiers grâce au Discord Sea of Thieves France

Comme nous l'avons précédemment dit, Sea of Thieves possède une grosse communauté de joueurs, qui en accueille de nouveau assez régulièrement. Bien qu'il s'agisse d'un jeu mêlant PvP et PvE, une partie importante de l'expérience peut être parcourue en coopération, sans vraiment affronter d'autres joueurs. De fait, si vous êtes seul, ou seulement deux pirates, vous pourriez être intéressé pour trouver un groupe, que ce soit pour voyager ensemble ou pour accomplir des quêtes plus difficiles.















Grâce au Discord Sea of Thieves France, les joueurs pourront trouver des coéquipiers le temps d'une partie, ou pour des aventures plus longues, dans le but de passer un temps plus agréable dans Sea of Thieves.





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