Sea of Thieves : Quand sort la saison 18 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 04 décembre 2025 à 16h39
De nombreux joueurs et joueuses attendent l'arrivée de la saison 18 sur Sea of Thieves, c'est pourquoi nous vous indiquons sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Sea of Thieves : Quand sort la saison 18 ?
Comme vous le savez probablement déjà, Sea of Thieves doit, prochainement, accueillir une nouvelle saison, soit la saison 18. Celle-ci est baptisée « Return to the Devil's Roar » dans la langue de Shakespeare. Comme vous vous en doutez, celle-ci apportera plusieurs nouveautés sur le jeu vidéo d'aventure et multijoueur de Rare. Il se pourrait, ainsi, que vous l'attendiez avec impatience.

C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, la date de sortie de la saison 18 de Sea of Thieves, tout en vous apportant des informations à propos de son contenu.

Quand sort la saison 18 de Sea of Thieves ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La saison 18 se rendra disponible le 11 décembre 2025 sur Sea of the Thieves. Cette information a, notamment, été partagée par Rare, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui remonte au 27 novembre dernier. D'ailleurs, cette nouvelle saison devait initialement arriver en novembre, mais les développeurs avaient annoncé un report.

Quel contenu pour la saison 18 de Sea of Thieves ?

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Étant donné que la saison 18 de Sea of Thieves se nomme « Return to the Devil's Roar », il est certain que les développeurs ont prévu de nouveaux contenus centrés autour de la région Devil's Roar. D'ailleurs, le studio a indiqué que cette saison, qui sera découpée en trois actes, apportera de nouveaux ennemis, de nouveaux trésors (notamment dans Molten Sands Fortress), mais aussi de nouvelles récompenses. La saison 18 de Sea of Thieves comportera également plusieurs événements.

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Rendez-vous donc au cours du mois de décembre pour découvrir la saison 18 de Sea of Thieves. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre de Rare est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. Le jeu figure également dans le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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preaetor (invité) Le 28/11/2025 à 17:45

hâte de savoir ce qu'ils nous réservent