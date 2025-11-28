Sea of Thieves : Quand sort la saison 18 ?

De nombreux joueurs et joueuses attendent l'arrivée de la saison 18 sur Sea of Thieves, c'est pourquoi nous vous indiquons sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.

Quand sort la saison 18 de Sea of Thieves ?

Sea of Thieves Season 18: Return to The Devil's Roar begins on December 11th. pic.twitter.com/U9pj8FykHD — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 27, 2025

Quel contenu pour la saison 18 de Sea of Thieves ?















Comme vous le savez probablement déjà,doit, prochainement, accueillir une nouvelle saison, soit. Celle-ci est baptisée « Return to the Devil's Roar » dans la langue de Shakespeare. Comme vous vous en doutez, celle-ci apportera plusieurs nouveautés sur le jeu vidéo d'aventure et multijoueur de Rare. Il se pourrait, ainsi, que vous l'attendiez avec impatience.C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps.. Cette information a, notamment, été partagée par Rare, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui remonte au 27 novembre dernier. D'ailleurs, cette nouvelle saison devait initialement arriver en novembre, mais les développeurs avaient annoncé un report.Étant donné quese nomme « Return to the Devil's Roar », il est certain que les développeurs ont prévu de nouveaux contenus centrés autour de la région Devil's Roar. D'ailleurs, le studio a indiqué que cette saison, qui sera découpée en trois actes, apportera de nouveaux ennemis, de nouveaux trésors (notamment dans Molten Sands Fortress), mais aussi de nouvelles récompenses.comportera également plusieurs événements.Rendez-vous donc au cours du mois de décembre pour découvrir. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre de Rare est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. Le jeu figure également dans le catalogue du Game Pass.