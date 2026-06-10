Sea of Thieves révolutionne enfin son multijoueur avec les serveurs personnalisés

Rare a profité du Xbox Games Showcase pour révéler une nouveauté majeure pour Sea of Thieves. Avec l'arrivée des serveurs personnalisés gratuits, les joueurs pourront bientôt façonner leurs propres aventures, créer des modes inédits et réaliser des films virtuels en toute liberté sur les océans.

Si Sea of Thieves n'est plus aussi populaire qu'il y a quelques années, Rare continue de l'améliorer en ajoutant des fonctionnalités demandées. Après plusieurs mois de discussions autour de l'évolution du titre, le studio britannique a officiellement présenté la fonctionnalité la plus réclamée par la communauté : les serveurs entièrement personnalisables. Cette annonce marque un tournant majeur pour le bac à sable maritime qui s'ouvre désormais à une liberté de création sans précédent.

Une révolution gratuite pour tous les flibustiers

Initialement envisagés comme un service premium accessible via un abonnement payant, les serveurs personnalisés, baptisés Custom Seas, seront finalement offerts à l'ensemble des joueurs. Cette décision forte de la part des développeurs démontre une volonté de relancer l'intérêt autour du jeu en misant sur l'imagination de sa base d'utilisateurs. Attendue pour le 18 juin lors du lancement de la Saison 20, cette mise à jour gratuite promet de transformer radicalement la manière d'aborder la navigation.

Fini le simple pillage de trésors ou les affrontements imprévus contre d'autres équipages. Les joueurs auront un contrôle absolu sur les paramètres de leur session. Il sera possible de modifier les règles du jeu, d'ajuster l'environnement météorologique et de faire apparaître instantanément des objets, des ennemis ou des événements spécifiques.

Des modes de jeu créés par la communauté

Le potentiel de ces nouveaux outils a été illustré par une bande-annonce survoltée, dévoilant des concepts particulièrement originaux. Parmi les exemples mis en avant, on retrouve un mode de survie explosif à bord de simples barques, ou encore des mini-jeux de tir compétitifs axés sur la précision face à des squelettes.

Cette approche rappelle fortement les éditeurs de niveaux que nous pouvons retrouver dans certains jeux comme Fortnite, ou tout simplement Roblox, offrant aux capitaines en herbe la possibilité de concevoir des expériences sur mesure pour s'amuser entre amis, loin de la pression des combats navals traditionnels.















Le paradis des cinéastes virtuels

En plus de ces outils de création ludique, Rare a pensé aux artistes de sa communauté. La mise à jour intégrera une panoplie complète de fonctionnalités dédiées à la réalisation de machinimas.

Le studio a dévoilé de nouveaux outils de caméra libre, parfaits pour tourner des films amateurs en haute mer. Qu'il s'agisse de capturer des couchers de soleil spectaculaires ou de mettre en scène des batailles épiques, les joueurs disposeront de toutes les options nécessaires pour immortaliser leurs exploits. Les créateurs pourront téléporter leur navire et explorer les lieux emblématiques de la carte dans des conditions visuelles inédites.

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Cette refonte globale s'inscrit dans une nouvelle philosophie pour le studio, qui reconnaît les faiblesses de ses précédentes saisons. En proposant un bac à sable encore plus ouvert, Rare espère non seulement fidéliser ses vétérans, mais aussi attirer un nouveau public avide d'expériences personnalisées. Reste à voir comment les joueurs s'approprieront ces outils dès leur sortie, dans quelques jours, le 18 juin.