Xbox abandonne déjà Copilot, son intelligence artificielle sur console

Moins de deux mois après sa présentation, Microsoft fait marche arrière. Sous l'impulsion de sa nouvelle PDG Asha Sharma, Xbox abandonne le développement de son intelligence artificielle Copilot sur console et mobile. Une décision forte pour reconquérir une communauté largement hostile à cette initiative.

L'intelligence artificielle ne sera finalement pas la révolution tant annoncée pour les joueurs Xbox. Moins de deux mois après avoir dévoilé ses plans ambitieux lors de la Game Developers Conference 2026, Microsoft a décidé de débrancher purement et simplement son assistant Copilot sur ses consoles Xbox Series X et S, ainsi que sur les supports mobiles. Cette annonce inattendue marque un tournant majeur dans la stratégie de la marque au X vert, qui semble vouloir recentrer ses priorités sur les attentes réelles de sa communauté.

Un rejet massif de la part des joueurs

Lors de la présentation initiale, l'objectif de Microsoft était de rassurer une audience sceptique quant au potentiel de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Des démonstrations avaient été faites, illustrant comment Copilot pouvait aider un joueur en difficulté sur des titres comme Sea of Thieves. Cependant, la diffusion de ces extraits sur les réseaux sociaux a provoqué une réaction épidermique. Les joueurs, y compris les fans les plus fidèles de la marque, ont exprimé un rejet catégorique de cette assistance virtuelle intrusive.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Face à cette fronde numérique, la nouvelle direction n'a pas tardé à réagir. Asha Sharma, récemment nommée à la tête de Xbox après avoir officié au sein de la division CoreAI de Microsoft, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la fin de cette initiative impopulaire.

Xbox doit avancer plus vite, approfondir sa connexion avec la communauté et éliminer les frictions pour les joueurs comme pour les développeurs. Dans le cadre de cette évolution, vous nous verrez commencer à retirer les fonctionnalités qui ne correspondent pas à la direction que nous prenons. Nous allons commencer à réduire Copilot sur mobile et arrêterons le développement de Copilot sur console.















Une restructuration pour reconquérir le public

Cette décision radicale s'inscrit dans une volonté plus large de redresser la barre. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, avait d'ailleurs souligné la nécessité de regagner le cœur des fans. En supprimant une fonctionnalité perçue comme un gadget indésirable, Asha Sharma prouve qu'elle est prête à écouter la communauté, un choix d'autant plus surprenant qu'elle est elle-même issue du domaine de l'intelligence artificielle.

Pour accompagner cette nouvelle vision, Xbox procède également à une refonte de son équipe dirigeante. Des figures clés ayant contribué à la construction de la marque ont été promues, tandis que de nouveaux talents issus de l'équipe CoreAI, tels que Jared Palmer, Tim Allen, Jonathan McKay et Evan Chaki, rejoignent les rangs pour apporter une perspective neuve. Jason Roland, vice-président en charge de la nouvelle génération, bénéficie également d'une promotion.

L'intelligence artificielle n'est pas totalement enterrée

Si l'assistant vocal Copilot est définitivement écarté des consoles, Microsoft n'abandonne pas pour autant l'intelligence artificielle dans l'écosystème Xbox. La firme se concentre désormais sur des applications plus techniques et invisibles pour l'utilisateur, à l'image de la technologie AutoSR. Cette fonctionnalité, récemment déployée sur la console portable ROG Xbox Ally X pour les membres du programme Insider, permet d'optimiser automatiquement les performances matérielles afin de trouver le meilleur équilibre entre la résolution et la fluidité de l'image.

Il reste à déterminer si cette technologie AutoSR fera son apparition sur les consoles de salon dans les mois à venir, comme cela était initialement prévu. Quoi qu'il en soit, Xbox semble avoir compris que l'intelligence artificielle doit servir l'expérience de jeu de manière transparente, sans chercher à s'imposer comme un compagnon virtuel que personne n'avait réclamé.