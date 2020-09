Ori and the Will of the Wisps est disponible sur Switch

Une édition collector disponible en précommande

Une boîte de présentation transformable avec une finition phosphorescente

Un guide de terrain "La Flore et la Faune du monde d'Ori"

Un carnet de croquis qui présentera "des œuvres d'art de production rarement vues"

Un jeu de cartes artistiques à collectionner

Un pins phosphorescent

Des codes de téléchargement numérique pour les bandes-sons des deux jeux Ori

Les copies physiques d'Ori and the Blind Forest et d'Ori and the Will of the Wisps, toutes deux avec une jaquette réversible

, présentant ainsi les nouveautés arrivant sur la console. Grâce à ce live,s'est offert pour l'occasion une nouvelle bande-annonce. Le studio du jeu a dévoilé celle-ci, tournant donc sur la machine de Nintendo, le tout en 60 FPS, et le résultat est plutôt satisfaisant.Dans ce trailer, nous retrouvons, présentant les univers colorés et poétiques deEn plus de pouvoir découvrir ce titre sur Switch,en partenariat avec. Celle-ci comprend plusieurs éléments, à savoir : disponible en précommande juste ici , au prix de 149,99 dollars.Pour rappel, Ori and the Will of the Wisps depuis ce 17 septembre 2020, mais l'est aussi sur PC et Xbox One. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer pour