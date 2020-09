Nouveautés mise à jour Caches des Anciens Sea of Thieves

Nouveautés Pirate Emporium

Autres changements

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un mois d'août où Rare avait décidé de faire l'impasse sur le contenu pour proposer une mise à jour plus qualitative en septembre, voici venu le moment de découvrir ce que le studio a réservé aux joueurs deComme nous l'avions su lors de la présentation brève de la mise à jour par Rare, l'accent sera mis sur l'histoire avec de nouvelles quêtes qui viennent compléter les Shores of Gold, mettant cette fois-ci en avant les Collectionneurs d'or. Ces derniers ont réussi à récolter un joli butin au fil du temps, qu'ils ont décidé de cacher dans des coffres (des grottes gigantesques) pour se protéger de toute menace.Bien évidemment, les joueurs pourront tenter de récupérer le contenu de ces coffres grâce aux voyages Wayfinder Voyages, qui leur demandent d'aller chercher des clés de ces coffres. Une longue quête leur se profile, en recherchant des fragments de cartes déchirés afin de venir à bout d'une énigme permettant de trouver ces clés, mais aussi ces coffres. Chaque coffre est unique, proposant un butin différent. En outre, sachez que les clés peuvent être vendues avant d'être utilisées directement aux Collectionneurs d'or ou à l'Os de la Faucheuse. Seuls les joueurs ayant atteint le rang 25 de la compagnie Collectionneur d’Or pourront participer à ces voyages.Ils étaient attendus, ils sont arrivés, les chiens sont désormais disponibles dansen tant que familiers. Trois races différentes sont implantées, à savoir : le Berger allemand, le Lévrier et le Shiba Inu. Naturellement, plusieurs tenues pourront être achetées afin d'habiller votre nouveau compagnon, comme les tenues Kraken, Fond de Cale et Royal.Qui plus est, en plus de nouveaux cosmétiques à acheter pour votre personnage ou votre navire, une emote gratuite est, comme chaque mois, récupérable gratuitement. Pour septembre, il s'agit de l'emote « Danse du chien », en référence au nouvel animal de compagnie.Dorénavant, les joueurs pourront choisir ou non d'afficher le nom des îles en bannière à l'écran, directement via les paramètres, alors qu'une multitude de problèmes ont été corrigés. Vous pouvez retrouver le patch note sur le site officiel . Toutes ces nouveautés ont été présentées en vidéo :