Sea of Thieves : Comment sauvegarder les skins du bateau ?

Comment sauvegarder la personnalisation de son navire ?

Avec l'arrivée de la saison 7 de, ce sont une pléthore de possibilités qui se sont rendues disponibles. Les joueurs peuvent, notamment, devenir capitaines et donc accéder à de nouvelles choses, comme des voyages inédits. Mais plusieurs petites fonctionnalités, non négligeables évidemment, ont été introduites par les développeurs, comme le fait de pouvoirSi vous ne souhaitez plus perdre de temps, à équiper tous les types de skins, avant chaque partie, sachez que vous pouvez désormais prédéfinir une configuration. En effet, avec la saison 7, il est possible de, que ce soit pour les voiles, la figure de proue, le cabestan ou encore la barre, pour ne citer que ces éléments.Pour cela, il vous suffit de vous rendre auprès du charpentier, le PNJ qui se trouve juste à côté du quai où spawn le navire, là où vous pouvez le réparer . Vous trouverez, devant son comptoir, une caisse, qui permet de personnaliser le bateau, comme cela est le cas depuis de nombreuses années. Toutefois, vous pouvez maintenant, en appuyant sur la touche « Enregistrer un objet sur le navire ». Vous devez le faire pour chaque objet, et cela vous coûtera un peu d'or (entre 7 500 et 5 000 pièces, selon l'objet). Mais en enregistrant les skins, cela vous permet de gagner quelques secondes avant chaque partie, ou tout simplement d'éviter d'oublier de le faire.Notez néanmoins, puisque vous ne pouvez l'appliquer qu'aux bateaux que vous possédez.Pour conclure, rappelons que vous pouvez changer le nom de votre navire si celui-ci ne vous plaît plus.