Sea of Thieves : Comment acheter son navire et devenir Capitaine ?

Comme acheter un navire pour devenir Capitaine ?

Sloop → 250 000 or

Brigantin → 375 000 or

Galion → 500 000 or

Depuis sa sortie,est en perpétuelle évolution. Les joueurs ont pu découvrir de nouvelles choses ces dernières années, et Rare travaille pour faire en sorte que cela continue pendant encore un certain temps, étant donné que le jeu de pirates reste très populaire. À l'occasion de la saison 7, il est possible, un nouveau rang.Si vous souhaitezQue ce soit le sloop, le brigantin ou le galion, vous pourrez acheter votre navire en lançant une partie, avant d'entrer dans le monde. Lorsque vous êtes dans le menu principal, rendez-vous dans l'onglet « Jouer » puis choisissez « My Ships » le nouveau menu qui est apparu.Ici, vous allez pouvoir choisir d', moyennant un certain coût en or. Vous pouvez d'ailleurs posséder un bateau dans chaque catégorie, ce qui vous demandera d'avoir une petite réserve de pièces d'or pour pouvoir faire cet investissement.Vous allez ensuite pouvoir nommer votre navire, et valider l'opération. Une fois que vous aurez acheté votre premier navire, vous deviendrez, automatiquement, un Capitaine, ce qui vous permet d'accéder à certaines choses qu'un marin lambda ne peut pas débloquer. Notez que vous pourrez, par la suite, changer le nom de votre navire , si besoin.Vous pourrez, par exemple, modifier plusieurs parties du navire (table, lit, etc.), mais aussi sauvegarder les cosmétiques que vous avez choisis, pour ne pas perdre de temps en début de partie. Côté gameplay, être Capitaine vous donne accès à davantage de choses, notamment un journal de Capitaine, lequel peut être volé et échangé, à l'image des pavillons d'émissaire. Celui-ci retrace votre historique et vous permet d'avoir un aperçu sur vos actions passées.Dernier point important à mentionner concernant, si vous souhaitez racheter un sloop, par exemple, vous allez devoir supprimer celui déjà existant. Il faut sinon attendre d'avoir atteint le statut de navire légendaire, pour en obtenir un autre de la même taille, ce qui demandera plusieurs heures de jeu, bien évidemment.