Comment changer le nom de son bateau dans Sea of Thieves ?

Depuis le lancement de la saison 7 de Sea of Thieves , les joueurs peuvent acheter leur propre navire, dans le but de devenir Capitaine et accéder à un contenu inédit. Par exemple, en achetant un bateau, quel qu'il soit, les joueurs peuvent nommer leur navire, selon leur souhait. Mais certains souhaitent. Sachez qu'il est possible de le faire. Nous vous expliquons comment.Si vous faites partie de celles et ceux souhaitant, sachez que l'option n'est malheureusement pas disponible gratuitement. Si nous sommes tous en mesure de nommer notre navire sans dépenser le moindre sou, si ce n'est de l'or lors de l'acquisition,En effet, lorsque vous vous rendez dans le menu consacré à vos navires, et que vous cliquez à l'endroit pour le renommer, il est précisé que vous avez besoin d'un acte spécial, le «». Celui-ci ne peut s'acheter que via la boutique Pirate Emporium, qui vous le propose pour la somme de 499 pièces Anciennes, soit 5,99 euros. Renommer votre bateau ne supprimera pas votre progression.Il faudra donc bien choisir la première fois que vous nommerez votre navire, pour éviter de dépenser vos pièces Anciennes par la suite. De plus, pensez à utiliser un nom correct, afin de ne pas vous faire bannir. Notez que le nom du bateau ne peut contenir aucun chiffre.Il se peut toutefois qu'au fil du temps, les joueurs débloquer un changement de nom gratuit. En attendant, nous rappelons que l'achat du navire permet de devenir Capitaine, vous offrant alors de nouvelles activités, plus ou moins importantes. Vous pourrez, par exemple, déléguer la vente de votre trésor, posséder un journal de Capitaine ou décorer votre navire.