Resident Evil Requiem : MàJ du 27 mars, avec une fonctionnalité attendue, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2026 à 10h19
Une petite mise à jour a été publiée pour Resident Evil Requiem ce 27 mars, laquelle ajoute notamment une fonctionnalité qui était absente à la sortie. Pour le reste, divers problèmes ont été corrigés.
Resident Evil Requiem : MàJ du 27 mars, avec une fonctionnalité attendue, le patch notes
Un mois après le lancement réussi de Resident Evil Requiem, qui a réussi à écouler plus de 5 millions d'exemplaires en l'espace de quelques jours, Capcom lance une deuxième mise à jour, qui comprend l'ajout du mode photo, tandis que plusieurs problèmes sont corrigés. Vous pouvez retrouver sans plus attendre le patch notes de la mise à jour du 27 mars de RE Requiem ci-dessous.

Patch notes 27 mars Resident Evil Requiem

  • Le mode photo a été ajouté. Il est accessible depuis le menu pause.
  • Correction d'un bug qui empêchait la progression dans certaines conditions.
  • Les fautes de frappe dans certaines langues ont été corrigées.
  • Les expressions des personnages dans certaines cinématiques ont été ajustées pour mieux transmettre les émotions.
  • Plusieurs problèmes ont été corrigés afin d'améliorer le gameplay.
  • Correction de bugs visuels survenant avec certains pilotes GPU.
  • Correction d'un bug qui faisait planter le jeu dans certaines situations.
Sorti ce 27 février 2026, le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Plusieurs guides sont disponibles, notamment comment récupérer toutes les armes ou encore tous les codes des coffres-forts. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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