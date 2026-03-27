Resident Evil Requiem : MàJ du 27 mars, avec une fonctionnalité attendue, le patch notes

Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?
Certaines personnes se demandent si Leon S. Kennedy et Claire Redfield figurent dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Nous vous donnons la réponse.
Sorti ce 27 février 2026, le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Plusieurs guides sont disponibles, notamment comment récupérer toutes les armes ou encore tous les codes des coffres-forts. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
Patch notes 27 mars Resident Evil Requiem
- Le mode photo a été ajouté. Il est accessible depuis le menu pause.
- Correction d'un bug qui empêchait la progression dans certaines conditions.
- Les fautes de frappe dans certaines langues ont été corrigées.
- Les expressions des personnages dans certaines cinématiques ont été ajustées pour mieux transmettre les émotions.
- Plusieurs problèmes ont été corrigés afin d'améliorer le gameplay.
- Correction de bugs visuels survenant avec certains pilotes GPU.
- Correction d'un bug qui faisait planter le jeu dans certaines situations.
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