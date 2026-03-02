Resident Evil Requiem : Les codes et combinaisons des coffres-forts

Nous vous partageons la liste de tous les codes et combinaisons pour les coffres-forts de Resident Evil Requiem.

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Tous les codes et combinaisons des coffres-forts de RE9

Coffre-fort Code Emplacement Coffre-fort du bar lounge 10 (Gauche) - 80 (Droite) - 30 (Gauche) Centre de soins (Rhodes Hill) - 1er étage - Aile Ouest Coffre-fort de la salle d'examen 30 (Droite) - 10 (Gauche) - 50 (Droite) Centre de soins (Rhodes Hill) - Rez de chaussée - Aile Est Coffre-fort du sous-sol 60 (Droite) - 40 (Gauche) - 80 (Droite) Centre de soins (Rhodes Hill) - Sous-sol - À gauche de l'Atelier Coffre-fort de la chambre de stérilisation 10 (Droite) - 90 (Gauche) - 20 (Droite) ARK - Chambre de stérilisation Coffre-fort de la salle de contrôle 50 (Gauche) - 60 (Droite) - 80 (Gauche) ARK - Salle de contrôle - Non loin du Hall

Code du coffre-fort du bar lounge

Emplacement → Vous pouvez trouver le coffre-fort du bar lounge au 1er étage, et plus précisément dans l'aile Ouest du Centre de soins (Rhodes Hill). Code → 10 (Gauche) - 80 (Droite) - 30 (Gauche) Code en mode Démentiel → 20 (Droite) - 50 (Gauche) - 30 (Droite)

→ Vous pouvez trouver le coffre-fort du bar lounge au 1er étage, et plus précisément dans l'aile Ouest du Centre de soins (Rhodes Hill).

Code du coffre-fort de la salle d'examen

Emplacement → Vous pouvez trouver le coffre-fort de la salle d'examen, qui est située au rez-de-chaussée de l'aile Est du Centre de soins (Rhodes Hill). Code → 30 (Droite) - 10 (Gauche) - 50 (Droite) Code en mode Démentiel → 50 (Gauche) - 30 (Droite) - 90 (Gauche)

→ Vous pouvez trouver le coffre-fort de la salle d'examen, qui est située au rez-de-chaussée de l'aile Est du Centre de soins (Rhodes Hill).

Code du coffre-fort du sous-sol

Emplacement → Vous pouvez apercevoir ce coffre-fort dans le sous-sol du Centre de soins, et plus précisément dans une salle à gauche de l'Atelier. Code → 60 (Droite) - 40 (Gauche) - 80 (Droite) Code en mode Démentiel → 70 (Gauche) - 50 (Droite) - 20 (Gauche)

→ Vous pouvez apercevoir ce coffre-fort dans le sous-sol du Centre de soins, et plus précisément dans une salle à gauche de l'Atelier.





Code du coffre-fort de la chambre de stérilisation

Emplacement → C'est dans la Chambre de stérilisation de la zone ARK que vous pourrez voir ce coffre-fort. Code → 10 (Droite) - 90 (Gauche) - 20 (Droite) Code en mode Démentiel → 80 (Gauche) - 50 (Droite) - 0 (Gauche)

→ C'est dans la Chambre de stérilisation de la zone ARK que vous pourrez voir ce coffre-fort.

Code du coffre-fort de la salle de contrôle

Emplacement → Ce coffre-fort est situé dans la zone ARK, et plus précisément dans la Salle de contrôle, qui est non loin du Hall. Code → 50 (Gauche) - 60 (Droite) - 80 (Gauche) Code en mode Démentiel → 20 (Droite) - 0 (Gauche) - 70 (Droite)

→ Ce coffre-fort est situé dans la zone ARK, et plus précisément dans la Salle de contrôle, qui est non loin du Hall.

Comme sur beaucoup d'autres opus de la franchise,que les joueurs et les joueuses doivent ouvrir à l'aide de, afin de collecter différents items et récompenses. Évidemment, ces combinaisons peuvent être trouvées ci et là dans les zones, et plus précisément sur divers documents. Toutefois, il se peut que vous passiez à côté et que vous ne possédiez pas leface à vous.Si tel est le cas, sachez que nous vous donnons, tout en vous indiquant leur emplacement afin que vous les dénichiez plus facilement et rapidement.doivent être déverrouillés à l'aide d'un, soit une série de chiffres à rentrer dans un ordre bien précis. Comme dit précédemment, cessont inscrites sur différents documents, qui peuvent être manqués. Toutefois, au vu des récompenses et items à collecter via, il est intéressant de tous les ouvrir. Notons que pour accéder à l'intérieur d'un, vous devrez faire pointer le curseur de la molette sur un chiffre particulier, en vous dirigeant vers la droite ou bien vers la gauche (ce n'est pas très compliqué).De ce fait, et sans plus tarder, vous retrouverezainsi que leur emplacement ci-dessous (les codes pourraient ne pas être les mêmes si vous jouez dans le mode de difficulté Démentiel).Pour vous aider dans vos recherches, nous vous apportons de plus amples détails concernant l'emplacement des différentsVous connaissez à présent. Rappelons, en guise de conclusion, que ce nouvel opus Resident Evil est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.