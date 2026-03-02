Resident Evil Requiem : Les codes et combinaisons des coffres-forts

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 mars 2026 à 18h12
Nous vous partageons la liste de tous les codes et combinaisons pour les coffres-forts de Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem : Les codes et combinaisons des coffres-forts
Comme sur beaucoup d'autres opus de la franchise, Resident Evil Requiem propose son lot de coffres-forts que les joueurs et les joueuses doivent ouvrir à l'aide de codes, afin de collecter différents items et récompenses. Évidemment, ces combinaisons peuvent être trouvées ci et là dans les zones, et plus précisément sur divers documents. Toutefois, il se peut que vous passiez à côté et que vous ne possédiez pas le code d'un coffre-fort face à vous.

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Si tel est le cas, sachez que nous vous donnons tous les codes/combinaisons des coffres-forts disponibles sur Resident Evil Requiem, tout en vous indiquant leur emplacement afin que vous les dénichiez plus facilement et rapidement.

Ouvrir les coffres-forts sur Resident Evil Requiem

resident-evil-requiem-coffre-fort
Tous les coffres-forts de Resident Evil Requiem doivent être déverrouillés à l'aide d'un code, soit une série de chiffres à rentrer dans un ordre bien précis. Comme dit précédemment, ces combinaisons sont inscrites sur différents documents, qui peuvent être manqués. Toutefois, au vu des récompenses et items à collecter via les coffres-forts de Resident Evil Requiem, il est intéressant de tous les ouvrir. Notons que pour accéder à l'intérieur d'un coffre-fort, vous devrez faire pointer le curseur de la molette sur un chiffre particulier, en vous dirigeant vers la droite ou bien vers la gauche (ce n'est pas très compliqué).

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De ce fait, et sans plus tarder, vous retrouverez les combinaisons de tous les coffres-forts disponibles sur Resident Evil Requiem ainsi que leur emplacement ci-dessous (les codes pourraient ne pas être les mêmes si vous jouez dans le mode de difficulté Démentiel).

Tous les codes et combinaisons des coffres-forts de RE9

Coffre-fort
 Code Emplacement
Coffre-fort du bar lounge 10 (Gauche) - 80 (Droite) - 30 (Gauche) Centre de soins (Rhodes Hill) - 1er étage - Aile Ouest
Coffre-fort de la salle d'examen 30 (Droite) - 10 (Gauche) - 50 (Droite) Centre de soins (Rhodes Hill) - Rez de chaussée - Aile Est
Coffre-fort du sous-sol 60 (Droite) - 40 (Gauche) - 80 (Droite) Centre de soins (Rhodes Hill) - Sous-sol - À gauche de l'Atelier
Coffre-fort de la chambre de stérilisation 10 (Droite) - 90 (Gauche) - 20 (Droite) ARK - Chambre de stérilisation
Coffre-fort de la salle de contrôle 50 (Gauche) - 60 (Droite) - 80 (Gauche) ARK - Salle de contrôle - Non loin du Hall

Pour vous aider dans vos recherches, nous vous apportons de plus amples détails concernant l'emplacement des différents coffres-forts de Resident Evil Requiem.

Code du coffre-fort du bar lounge

  • Emplacement → Vous pouvez trouver le coffre-fort du bar lounge au 1er étage, et plus précisément dans l'aile Ouest du Centre de soins (Rhodes Hill).
    • Code → 10 (Gauche) - 80 (Droite) - 30 (Gauche)
    • Code en mode Démentiel → 20 (Droite) - 50 (Gauche) - 30 (Droite)
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Code du coffre-fort de la salle d'examen

  • Emplacement → Vous pouvez trouver le coffre-fort de la salle d'examen, qui est située au rez-de-chaussée de l'aile Est du Centre de soins (Rhodes Hill). 
    • Code → 30 (Droite) - 10 (Gauche) - 50 (Droite)
    • Code en mode Démentiel → 50 (Gauche) - 30 (Droite) - 90 (Gauche)
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Code du coffre-fort du sous-sol

  • Emplacement → Vous pouvez apercevoir ce coffre-fort dans le sous-sol du Centre de soins, et plus précisément dans une salle à gauche de l'Atelier.
    • Code → 60 (Droite) - 40 (Gauche) - 80 (Droite)
    • Code en mode Démentiel → 70 (Gauche) - 50 (Droite) - 20 (Gauche)
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Code du coffre-fort de la chambre de stérilisation

  • Emplacement → C'est dans la Chambre de stérilisation de la zone ARK que vous pourrez voir ce coffre-fort.
    • Code → 10 (Droite) - 90 (Gauche) - 20 (Droite)
    • Code en mode Démentiel → 80 (Gauche) - 50 (Droite) - 0 (Gauche)
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Code du coffre-fort de la salle de contrôle

  • Emplacement → Ce coffre-fort est situé dans la zone ARK, et plus précisément dans la Salle de contrôle, qui est non loin du Hall.
    • Code → 50 (Gauche) - 60 (Droite) - 80 (Gauche)
    • Code en mode Démentiel → 20 (Droite) - 0 (Gauche) - 70 (Droite)
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Vous connaissez à présent tous les codes/combinaisons des coffres-forts de Resident Evil Requiem. Rappelons, en guise de conclusion, que ce nouvel opus Resident Evil est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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