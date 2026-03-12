Resident Evil Requiem : Toutes les armes et comment les obtenir

Nous vous listons toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem, tout en vous expliquant comment les récupérer, que ce soit avec Leon ou Grace.
Durant leur périple sur Resident Evil Requiem
, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer plusieurs armes
, que ce soit durant les séquences avec Grace Ashcroft ou bien celles avec Leon S. Kennedy. Pour autant, certaines d'entre elles peuvent être manquées, si vous ne fouillez pas correctement les différentes zones explorables. D'autres doivent être achetées ou doivent être débloquées après avoir terminé cet opus une première fois.
Dans tous les cas, ci-dessous, nous vous partageons la liste de toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem et nous vous indiquons comment les obtenir
, afin de vous constituer un arsenal digne de ce nom et à même de vaincre les diverses créatures présentes.
Toutes les armes sur Resident Evil Requiem et leur emplacement
Liste des armes à récupérer sur Resident Evil Requiem et comment les obtenir
Comme dit précédemment, durant votre aventure avec Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy sur Resident Evil Requiem
, vous pourrez récupérer diverses armes
, notamment en fouillant comme il se doit les différentes zones et pièces disponibles, mais aussi en les achetant via la caisse de ravitaillement (contre des Crédits) et via le menu « contenu spécial » (elles ne se débloquent qu'après avoir réalisé un run complet, et ce, en échange de PC).
Mais, sans plus attendre, voici la liste de toutes les armes pouvant être obtenues sur Resident Evil Requiem, durant l'aventure, avec leur emplacement
. Nous vous précisons, par ailleurs, quel personnage peut récupérer et utiliser l'arme en question, afin que vous vous repériez un peu mieux durant votre quête de leur obtention.
|
Arme
|Personnage
|Où et comment l'obtenir ?
|Pistolet B934
|Grace
|Dans la salle à manger - Rhodes Hill
|Pistolet S&S M232
|Grace
|Dans le bar lounge - Rhodes Hill
|Revolver Requiem
|Grace
|Obtenu automatiquement en progressant
|Pistolet Alligator Snapper
|Leon
|Arme par défaut du personnage
|Hache
|Leon
|Arme par défaut du personnage
|Fusil à pompe MSBG 500
|Leon
|Dans le grenier, lors du combat avec Chunk - Rhodes Hill
|Fusil Classic 70
|Leon
|Obtenu automatiquement en progressant
|SMG Gal
|Leon
|Dans le parking souterrain - Raccoon City (Est)
|Fusil Marksman 1A
|Leon
|Dans le conteneur BSAA 3 - Raccoon City (Est)
|Fusil à pompe W870 Police
|Leon
|Dans l'Armurerie Kendo - Raccoon City (Centre)
|Hache Mortal Edge
|Leon
|Obtenu automatiquement en progressant
|Pistolet Silencer 9
|Leon
|Via la caisse de ravitaillement (5 500 Crédits)
|Fusil à pompe 990-TAC
|Leon
|Via la caisse de ravitaillement (7 000 Crédits)
|SMG Stiri REVO3 A1
|Leon
|Via la caisse de ravitaillement (6 000 Crédits)
|Couteau R.I.P.
|Grace
|Dans la salle de jeux (5 pièces antiques) - Rhodes Hill (Difficulté Démentiel)
Liste des armes à débloquer sur Resident Evil Requiem et comment les obtenir
Après avoir terminé une première fois Resident Evil Requiem, vous pourrez débloquer d'autres armes pour Leon et Grace
, via le menu « Contenu spécial ». Pour les obtenir, vous devrez échanger des Points de Complétion (PC), que vous gagnez en réalisant divers défis. Voici les armes à débloquer sur Resident Evil Requiem
, ainsi que leur coût en PC.
|
Arme
|Personnage
|Où et comment l'obtenir ?
|SMG Aiguille de Freya
|Grace
|Dans le menu Contenu spécial, contre 4 000 PC
|Couteau Kotetsu
|Grace
|Dans le menu Contenu spécial, contre 5 000 PC
|Pistolet Matilda IMP
|Leon
|Dans le menu Contenu spécial, contre 500 PC
|Revolver Ghost Grudge
|Leon
|Dans le menu Contenu spécial, contre 1 000 PC
|Pistolet Redemption
|Leon
|Dans le menu Contenu spécial, contre 3 500 PC
|Fusil Carabine Clatter
|Leon
|Dans le menu Contenu spécial, contre 6 000 PC
|Hache Mortal Edge
|Leon
|Dans le menu Contenu spécial, contre 3 000 PC
|Lance roquettes RPG-7
|Leon
|Dans le menu Contenu spécial, contre 15 000 PC
Vous savez, à présent, comment obtenir toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem
. Comme vous vous en doutez, certaines d'entre elles sont plus puissantes que les autres. Par ailleurs, sachez que plusieurs armes
peuvent être équipées d'accessoires, mais aussi de porte-bonheurs offrant des bonus plus ou moins significatifs. Remarquons, par ailleurs, qu'il est tout à fait possible d'avoir des munitions infinies sur Resident Evil Requiem et nous vous expliquons comment faire dans un guide dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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