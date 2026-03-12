Resident Evil Requiem : Toutes les armes et comment les obtenir

Nous vous listons toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem, tout en vous expliquant comment les récupérer, que ce soit avec Leon ou Grace.

Toutes les armes sur Resident Evil Requiem et leur emplacement

Liste des armes à récupérer sur Resident Evil Requiem et comment les obtenir

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Arme Personnage Où et comment l'obtenir ? Pistolet B934 Grace Dans la salle à manger - Rhodes Hill Pistolet S&S M232 Grace Dans le bar lounge - Rhodes Hill Revolver Requiem Grace Obtenu automatiquement en progressant Pistolet Alligator Snapper Leon Arme par défaut du personnage Hache Leon Arme par défaut du personnage Fusil à pompe MSBG 500 Leon Dans le grenier, lors du combat avec Chunk - Rhodes Hill Fusil Classic 70 Leon Obtenu automatiquement en progressant SMG Gal Leon Dans le parking souterrain - Raccoon City (Est) Fusil Marksman 1A Leon Dans le conteneur BSAA 3 - Raccoon City (Est) Fusil à pompe W870 Police Leon Dans l'Armurerie Kendo - Raccoon City (Centre) Hache Mortal Edge Leon Obtenu automatiquement en progressant Pistolet Silencer 9 Leon Via la caisse de ravitaillement (5 500 Crédits) Fusil à pompe 990-TAC Leon Via la caisse de ravitaillement (7 000 Crédits) SMG Stiri REVO3 A1 Leon Via la caisse de ravitaillement (6 000 Crédits) Couteau R.I.P. Grace Dans la salle de jeux (5 pièces antiques) - Rhodes Hill (Difficulté Démentiel)







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Liste des armes à débloquer sur Resident Evil Requiem et comment les obtenir

Arme Personnage Où et comment l'obtenir ? SMG Aiguille de Freya Grace Dans le menu Contenu spécial, contre 4 000 PC Couteau Kotetsu Grace Dans le menu Contenu spécial, contre 5 000 PC Pistolet Matilda IMP Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 500 PC Revolver Ghost Grudge Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 1 000 PC Pistolet Redemption Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 3 500 PC Fusil Carabine Clatter Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 6 000 PC Hache Mortal Edge Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 3 000 PC Lance roquettes RPG-7 Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 15 000 PC

















Durant leur périple sur, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, que ce soit durant les séquences avec Grace Ashcroft ou bien celles avec Leon S. Kennedy. Pour autant, certaines d'entre elles peuvent être manquées, si vous ne fouillez pas correctement les différentes zones explorables. D'autres doivent être achetées ou doivent être débloquées après avoir terminé cet opus une première fois.Dans tous les cas, ci-dessous, nous vous partageons, afin de vous constituer un arsenal digne de ce nom et à même de vaincre les diverses créatures présentes.Comme dit précédemment, durant votre aventure avec Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy sur, vous pourrez récupérer diverses, notamment en fouillant comme il se doit les différentes zones et pièces disponibles, mais aussi en les achetant via la caisse de ravitaillement (contre des Crédits) et via le menu « contenu spécial » (elles ne se débloquent qu'après avoir réalisé un run complet, et ce, en échange de PC).Mais, sans plus attendre, voici. Nous vous précisons, par ailleurs, quel personnage peut récupérer et utiliser l'arme en question, afin que vous vous repériez un peu mieux durant votre quête de leur obtention., via le menu « Contenu spécial ». Pour les obtenir, vous devrez échanger des Points de Complétion (PC), que vous gagnez en réalisant divers défis. Voici, ainsi que leur coût en PC.Vous savez, à présent,. Comme vous vous en doutez, certaines d'entre elles sont plus puissantes que les autres. Par ailleurs, sachez quepeuvent être équipées d'accessoires, mais aussi de porte-bonheurs offrant des bonus plus ou moins significatifs. Remarquons, par ailleurs, qu'il est tout à fait possible d'avoir des munitions infinies sur Resident Evil Requiem et nous vous expliquons comment faire dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.