Resident Evil Requiem : Toutes les armes et comment les obtenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 14h27
Nous vous listons toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem, tout en vous expliquant comment les récupérer, que ce soit avec Leon ou Grace.
Resident Evil Requiem : Toutes les armes et comment les obtenir
Durant leur périple sur Resident Evil Requiem, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer plusieurs armes, que ce soit durant les séquences avec Grace Ashcroft ou bien celles avec Leon S. Kennedy. Pour autant, certaines d'entre elles peuvent être manquées, si vous ne fouillez pas correctement les différentes zones explorables. D'autres doivent être achetées ou doivent être débloquées après avoir terminé cet opus une première fois.

Dans tous les cas, ci-dessous, nous vous partageons la liste de toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem et nous vous indiquons comment les obtenir, afin de vous constituer un arsenal digne de ce nom et à même de vaincre les diverses créatures présentes.

Toutes les armes sur Resident Evil Requiem et leur emplacement

Liste des armes à récupérer sur Resident Evil Requiem et comment les obtenir

Comme dit précédemment, durant votre aventure avec Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy sur Resident Evil Requiem, vous pourrez récupérer diverses armes, notamment en fouillant comme il se doit les différentes zones et pièces disponibles, mais aussi en les achetant via la caisse de ravitaillement (contre des Crédits) et via le menu « contenu spécial » (elles ne se débloquent qu'après avoir réalisé un run complet, et ce, en échange de PC).

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Mais, sans plus attendre, voici la liste de toutes les armes pouvant être obtenues sur Resident Evil Requiem, durant l'aventure, avec leur emplacement. Nous vous précisons, par ailleurs, quel personnage peut récupérer et utiliser l'arme en question, afin que vous vous repériez un peu mieux durant votre quête de leur obtention.

Arme
 Personnage Où et comment l'obtenir ?
Pistolet B934 Grace Dans la salle à manger - Rhodes Hill
Pistolet S&S M232 Grace Dans le bar lounge - Rhodes Hill
Revolver Requiem Grace Obtenu automatiquement en progressant
Pistolet Alligator Snapper Leon Arme par défaut du personnage
Hache Leon Arme par défaut du personnage
Fusil à pompe MSBG 500 Leon Dans le grenier, lors du combat avec Chunk - Rhodes Hill
Fusil Classic 70 Leon Obtenu automatiquement en progressant
SMG Gal Leon Dans le parking souterrain - Raccoon City (Est)
Fusil Marksman 1A Leon Dans le conteneur BSAA 3 - Raccoon City (Est)
Fusil à pompe W870 Police Leon Dans l'Armurerie Kendo - Raccoon City (Centre)
Hache Mortal Edge Leon Obtenu automatiquement en progressant
Pistolet Silencer 9 Leon Via la caisse de ravitaillement (5 500 Crédits)
Fusil à pompe 990-TAC Leon Via la caisse de ravitaillement (7 000 Crédits)
SMG Stiri REVO3 A1  Leon Via la caisse de ravitaillement (6 000 Crédits)
Couteau R.I.P. Grace Dans la salle de jeux (5 pièces antiques) - Rhodes Hill (Difficulté Démentiel)

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Liste des armes à débloquer sur Resident Evil Requiem et comment les obtenir

Après avoir terminé une première fois Resident Evil Requiem, vous pourrez débloquer d'autres armes pour Leon et Grace, via le menu « Contenu spécial ». Pour les obtenir, vous devrez échanger des Points de Complétion (PC), que vous gagnez en réalisant divers défis. Voici les armes à débloquer sur Resident Evil Requiem, ainsi que leur coût en PC.

Arme
 Personnage Où et comment l'obtenir ?
SMG Aiguille de Freya Grace Dans le menu Contenu spécial, contre 4 000 PC
Couteau Kotetsu Grace Dans le menu Contenu spécial, contre 5 000 PC
Pistolet Matilda IMP Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 500 PC
Revolver Ghost Grudge Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 1 000 PC
Pistolet Redemption Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 3 500 PC
Fusil Carabine Clatter Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 6 000 PC
Hache Mortal Edge Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 3 000 PC
Lance roquettes RPG-7 Leon Dans le menu Contenu spécial, contre 15 000 PC

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Vous savez, à présent, comment obtenir toutes les armes disponibles sur Resident Evil Requiem. Comme vous vous en doutez, certaines d'entre elles sont plus puissantes que les autres. Par ailleurs, sachez que plusieurs armes peuvent être équipées d'accessoires, mais aussi de porte-bonheurs offrant des bonus plus ou moins significatifs. Remarquons, par ailleurs, qu'il est tout à fait possible d'avoir des munitions infinies sur Resident Evil Requiem et nous vous expliquons comment faire dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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