L'Epic Games Store lance ses soldes d'Halloween avec de belles réductions

Les soldes d'Halloween de cette année 2026 ont débuté sur l'Epic Games Store et proposent ainsi de nombreux jeux à un prix réduit, et ce, jusqu'au début du mois de novembre.

Afin de célébrer Halloween, l'Epic Games Store a décidé de mettre en place des soldes, qui ont débuté le 19 octobre dernier et qui se terminent le 2 novembre prochain. Ainsi, durant cette période, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût, grâce à de belles réductions sur des AAA et des titres indépendants.

Les soldes d'Halloween 2026 de l'Epic Games Store ont commencé

Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement proposés en promotion dans le cadre des soldes d'Halloween 2026 de la plateforme Epic Games Store. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet et consulter la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur Epic Games Store, que ce soit via votre navigateur ou via le launcher.