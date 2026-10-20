L'Epic Games Store lance ses soldes d'Halloween avec de belles réductions

Afin de célébrer Halloween, l'Epic Games Store a décidé de mettre en place des soldes, qui ont débuté le 19 octobre dernier et qui se terminent le 2 novembre prochain. Ainsi, durant cette période, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût, grâce à de belles réductions sur des AAA et des titres indépendants.
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Les soldes d'Halloween 2026 de l'Epic Games Store ont commencé
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement proposés en promotion dans le cadre des soldes d'Halloween 2026 de la plateforme Epic Games Store. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet et consulter la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur Epic Games Store, que ce soit via votre navigateur ou via le launcher.
- Grand Theft Auto V Enhanced → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
- Red Dead Redemption 2 → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
- Alan Wake 2 → 14,99 € au lieu de 49,99 €.
- Resident Evil Requiem → 48,99 € au lieu de 69,99 €.
- Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard → 5,99 € au lieu de 59,99 €.
- Split Fiction → 32,49 € au lieu de 49,99 €.
- It Takes Two → 11,99 € au lieu de 39,99 €.
- Overcooked! 2 → 5,74 € au lieu de 22,99 €.
- Star Wars Jedi: Survivor → 13,99 € au lieu de 69,99 €.
- Resonance: A Plague Tale Legacy → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
- Red Dead Redemption → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
- Cronos: The New Dawn → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
- PowerWash Simulator 2 → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
- Manor Lords → 25,99 € au lieu de 39,99 €.
- Remnant II → 9,99 € au lieu de 49,99 €.
- Dead Island 2 → 4,99 € au lieu de 49,99 €.
- Inside → 2,29 € au lieu de 22,99 €.
- MIO: Memories in Orbit → 13,99 € au lieu de 19,99 €.
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