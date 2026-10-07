Resident Evil Requiem : Un détail sur l'histoire du DLC fuite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 octobre 2026 à 16h27
Une première information concernant le scénario du DLC à venir de Resident Evil Requiem a été donnée par un scénariste.
Resident Evil Requiem : Un détail sur l'histoire du DLC fuite

Comme vous le savez probablement déjà, un DLC est prévu pour Resident Evil Requiem. Si ce contenu additionnel, qui ne possède pas de date de sortie, reste encore très mystérieux, celui-ci refait parler de lui en ce jour : une nouvelle fuite apporte un détail important concernant l'histoire du DLC de Resident Evil Requiem.

Spencer au cœur du DLC de Resident Evil Requiem ?

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Comme reporté par différents médias et internautes, durant l'événement Meadowlark Comic Com de cette année 2026, le scénariste Haris Orkin a partagé une information ayant déjà fait couler beaucoup d'encre : le DLC de Resident Evil Requiem devrait proposer une histoire autour de Spencer, c'est-à-dire Ozwell E. Spencer, qui est le président d'Umbrella Corportation. Le scénariste en question, qui n'a pas donné de plus amples détails, a déclaré ceci : 

Il y a tout un arc narratif pour Spencer dans [Resident Evil] Requiem. On commence à mieux le comprendre, et dans le DLC de Requiem, on le comprendra encore mieux. Alors oui ! Je ne devrais probablement pas le dire, mais bon.

Dès lors, il semblerait que le DLC de Resident Evil Requiem approfondira le lore autour de Spencer, une figure emblématique de la franchise. Celui-ci a été tué par Albert Wesker dans Resident Evil 5. Reste à savoir comment Capcom va apporter cet élément narratif dans ladite extension, qui pourrait n'arriver qu'après l'opus Veronica, selon les dernières rumeurs.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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