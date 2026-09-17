Resident Evil : Son adaptation sur grand écran séduit les critiques au point de rafler un titre inattendu

Alors qu'il est arrivé en salles il y a quelques heures à peine, les premiers avis concernant Resident Evil ont été mis en ligne. Or, la version de Zack Cregger pourrait bien marquer les joueurs, dans le bon sens du terme.

L'année 2026 est définitivement placée sous le signe de la saga horrifique de Capcom. Si Resident Evil Requiem a frappé fort en février dernier, Racoon City a encore des histoires à nous raconter. Plus de 24 ans après le premier opus imaginé par Paul W.S. Anderson, Resident Evil est de retour depuis le 16 septembre 2026 dans les salles obscures avec un reboot imaginé par Zack Cregger.

Cette histoire se concentre sur un jeune coursier médical devant livrer le plus rapidement possible un colis à l'hôpital de Racoon City alors même que la ville est remplie d'infestés. Si le film s'éloigne en proposant une histoire originale, l'adaptation semble fidèle à cet univers emblématique.

Le meilleur film Resident Evil, mais aussi le meilleur film de jeu vidéo à ce jour ?

Les critiques françaises sont en cours de rédaction, mais certains sites américains ont pu voir le film en avant-première. Leurs avis sont assez unanimes : cette version de Resident Evil est qualifiée par beaucoup comme étant « la meilleure adaptation de jeu vidéo ». D'ailleurs, elle est actuellement la mieux notée sur Rotten Tomatoes et MetaCritic. Le premier affiche un score de 97 % avec 91 critiques partagées, tandis que le second a obtenu un score de 79 avec 30 critiques.

Bien entendu, ces notes sont susceptibles d'évoluer lors des prochains jours avec l'ajout de nouveaux avis et avec les évaluations du public. Malgré tout, elle ne manque pas de qualités au regard des avis partagés par la presse américaine. Pourtant, une telle réception était difficile à prévoir.

Comme le rappelle un journaliste de GamesRadar, il y a eu « de nombreuses plaintes avant la sortie concernant l'absence de personnages de jeu emblématiques comme Leon S. Kennedy et Claire Redfield ».

Une histoire présentée comme effrayante et capturant l'essence même des jeux de la saga

Si le film comporte quelques références aux différents jeux et à ses personnages, les critiques retiennent surtout que Resident Evil allie tout ce qu'il faut pour plaire aux passionnés de la saga mais aussi aux amateurs de films d'horreur. La critique de Polygon indique que « Resident Evil est drôle, effrayant, dégoûtant et beau. Par-dessus tout, il capture l'expérience de combat ou de fuite que procure un jeu Resident Evil. »

Si certains rapportent que le film va diviser, il ne vous reste plus qu'à vous faire votre propre avis en prenant dès maintenant votre billet pour Racoon City.