Resident Evil Requiem dévoile ses premiers chiffres de ventes complètement fous

Le retour de la célèbre franchise horrifique de Capcom était très attendu, mais le raz-de-marée a dépassé toutes les espérances. En l'espace de quelques jours, Resident Evil Requiem a franchi un cap symbolique, confirmant son statut de jeu incontournable de cette année.
L'engouement autour du dernier chef-d'œuvre horrifique de Capcom ne faiblit pas. Alors que la licence célèbre son trentième anniversaire, le nouvel opus vient de marquer l'histoire de la franchise avec des chiffres de ventes étourdissants. Les joueurs du monde entier se sont rués sur Resident Evil Requiem
, mettant en scène le duo formé par Leon et la nouvelle venue Grace. Le studio vient de révéler les premiers chiffres de ventes, tout simplement fous pour la franchise.
Un démarrage fulgurant pour la franchise
Disponible depuis le 27 février dernier sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le titre n'aura eu besoin que d'une poignée de jours pour atteindre un palier vertigineux. L'éditeur japonais a en effet officiellement confirmé que son nouveau bébé s'était déjà écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde
. Ce chiffre colossal témoigne de l'attente monumentale qui entourait cette sortie.
Pour mettre cette performance en perspective, il faut se tourner vers les précédents succès de la série. Le dernier épisode en date, Resident Evil Village
, avait mis cinq longs mois pour atteindre ce même cap des 5 millions d'unités vendues. De son côté, l'excellent remake du quatrième opus s'était écoulé à 3 millions de copies en quarante-huit heures
. Avec un tel rythme, ce nouveau volet semble bien parti pour s'imposer comme le plus grand succès commercial de la saga.
Un plébiscite critique et public
Au-delà de l'aspect purement financier, c'est l'accueil critique qui impressionne. Le jeu trône actuellement parmi les titres les mieux notés de l'année, affichant une moyenne exceptionnelle de 89 % du côté de la presse spécialisée. Cette note reflète d'ailleurs notre test de RE Requiem
. Les joueurs ne sont pas en reste, gratifiant l'œuvre d'un score de 9,5 sur 10. Sur Steam, l'engouement s'est traduit par un pic impressionnant de 267 509 joueurs connectés simultanément lors du lancement, soit le plus haut pour Resident Evil sur la plateforme.
Ce triomphe retentissant a d'ailleurs des conséquences directes sur le marché physique. De nombreuses enseignes signalent déjà des ruptures de stock pour les versions boîtes
, preuve que la demande reste particulièrement forte. Capcom a su maintenir l'intérêt de sa communauté au fil des années, peaufinant sa formule pour offrir une expérience toujours plus terrifiante et captivante.
Requiem a de grandes chances de devenir l'épisode de la série le plus vendu de tous les temps, tandis que la franchise a sur séduire de nouveaux joueurs, pour continuer à faire vivre sa franchise, bien qu'il faille attendre avant d'en savoir plus de ce côté.
Quoi qu'il en soit, avec 5 millions de copies vendues en moins d'une semaine, Resident Evil Requiem s'annonce comme l'un des plus grands succès de l'année 2026. Disponible depuis le 27 février 2026, le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Plusieurs guides sont disponibles, notamment comment récupérer les Quartz
ou encore tous les codes des coffres-forts
. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
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