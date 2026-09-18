Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2026 à 11h10
Certaines personnes se demandent si Leon S. Kennedy et Claire Redfield figurent dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Nous vous donnons la réponse.
Resident Evil : Est-ce que Leon et Claire sont présents dans le film ?

Ça y est, après des mois et des mois d'attente, l'adaptation cinématographique de Resident Evil, signée par Zack Cregger, est disponible dans les salles obscures. Rencontrant déjà un vif succès auprès des critiques, le film Resident Evil soupèse quelques questions. Ainsi, certains téléspectateurs et téléspectatrices se demandent si les personnages iconiques, à savoir Leon S. Kennedy et Claire Redfield, figurent dans le film Resident Evil. La réponse dans ce qui suit.

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Leon S. Kennedy et Claire Redfield sont-ils dans le film Resident Evil ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est, malheureusement, négative : Leon S. Kennedy et Claire Redfield ne font pas d'apparition dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Leur absence s'explique de différentes façons.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le film Resident Evil suit les aventures d'un jeune coursier, nommé Bryan (incarné par Austin Abrams). Ce dernier doit livrer un colis de la plus haute importance à l'hôpital de Raccoon City. Cependant, la ville est en proie au chaos. Il s'agit, dès lors, d'une histoire originale, qui prend place dans l'univers Resident Evil, sans pour autant adapter le scénario d'un des jeux de la licence. D'ailleurs, il y a quelque temps de cela, Zack Cregger avait bien confirmé que son adaptation n'allait pas raconter l'histoire de Leon : « Ce sera fidèle au lore des jeux, mais c'est une histoire différente. Je ne vais pas raconter l'histoire de Leon, parce que celle-ci est déjà couverte dans les jeux. Les fans la connaissent déjà ».

Miniature vidéo

Dès lors, ne vous attendez pas à voir Leon ou bien Claire dans le film Resident Evil de Zack Cregger. Reste à savoir si une suite est envisagée et si ces personnages emblématiques de la franchise auront le droit à une apparition dans une potentielle nouvelle adaptation. Rien n'est moins sûr, à ce stade.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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