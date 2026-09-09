Plus de 1 000 lignes de dialogues non utilisées provenant de jeux Resident Evil révélées par un leak

Si beaucoup ont déjà découvert l'histoire de Resident Evil Requiem, Capcom aurait pu l'étoffer davantage. Un leaker a mis au jour des centaines de lignes de dialogues coupées, dont certaines permettent d'en apprendre plus sur Leon.

Il arrive que des secrets liés à la création d'un jeu vidéo soient révélés des mois après sa sortie, que ce soit de manière volontaire ou accidentelle. Le 8 septembre 2026, l'un de ces coulisses de développement a été mis au jour et il concerne deux jeux de la franchise Resident Evil.

Keff0, un célèbre moddeur, a récemment mis en ligne sur sa chaîne YouTube deux vidéos compilant des centaines de lignes de dialogues coupées provenant du remake de Resident Evil 4 et du très récent Resident Evil Requiem. Au total, le leaker a réuni plus de 1 000 dialogues différents, mais certains ont rapidement capté l'attention de la communauté.

Un Marchand qui cache quelques secrets

Dans la vidéo dédiée aux 600 scènes coupées de Resident Evil 4, les spectateurs peuvent entendre davantage la voix de certains de leurs personnages préférés comme Leon, Ashley et Luis. Cependant, c'est le Marchand qui choque le plus avec certaines répliques coupées faisant référence à Resident Evil Village. Si ce dernier est sorti en 2021 (soit 2 ans avant Resident Evil 4 Remake), les développeurs avaient à l'origine prévu un petit easter egg via deux lignes de dialogues spécifiques :

« Ah, je vois que les villages ne vous sont pas étrangers »

« Le Duc ? Il a du potentiel. »

Les recherches de Keff0 sont allées encore plus loin car, en fouillant ces éléments supprimés, il a découvert qu'à l'origine, les joueurs avaient la possibilité de tuer le Marchand dans Resident Evil 4. Il est notamment tombé sur des animations inutilisées pour sa scène de mort, mais l'idée a été abandonnée.

Des infectés en train de supplier le joueur et un Leon blagueur

Du côté de Resident Evil Requiem, ce sont près de 400 lignes de dialogues qui ont été retirées du jeu. Celles-ci permettent de découvrir une mine d'informations sur les personnages et, surtout, sur les infectés.

Les dialogues retirés parlent de zombies en train de brûler qui auraient supplié qu'on leur donne de l'eau en hurlant de douleur. Chunk aurait imploré qu'il ne voulait pas mourir et aurait pleuré de stress. Certains infectés auraient même remercié le joueur une fois leurs souffrances apaisées.

Enfin, de nombreuses répliques de Leon ont été coupées de ce neuvième jeu, principalement des blagues sur les araignées et des phrases plus profondes montrant sa volonté de tourner la page.