PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026

Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la Super Promo de l'été, qui propose de belles réductions sur de nombreux jeux, et ce, jusqu'au mois d'août 2026.

Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit la Super Promo de l'été de cette année 2026. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose de très belles réductions sur des AAA et des titres indépendants afin que les joueurs puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. D'ailleurs, remarquons que la Super Promo d'été 2026 du PS Store se termine le 12 août prochain.

La Super Promo d'été 2026 du PS Store (jusqu'au mois d'août)

Comme toujours, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la Super Promo d'été 2026 du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.