PS Store : Une multitude de jeux à prix réduit grâce à la Super Promo de l'été 2026
le 16 juillet 2026 à 11h51
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit la Super Promo de l'été de cette année 2026. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose de très belles réductions sur des AAA et des titres indépendants afin que les joueurs puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. D'ailleurs, remarquons que la Super Promo d'été 2026 du PS Store se termine le 12 août prochain.
La Super Promo d'été 2026 du PS Store (jusqu'au mois d'août)
Comme toujours, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la Super Promo d'été 2026 du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
- Resident Evil Requiem (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
- Split Fiction (PS5) → 32,49 € au lieu de 49,99 €.
- Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Mafia: The Old Country (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.
- Assassin's Creed Shadows (PS5) → 35,99 € au lieu de 79,99 €.
- No Man's Sky (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Elden Ring Nightreign (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
- Resident Evil 4 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Dispatch (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 20,99 € au lieu de 69,99 €.
- Hollow Knight: Silksong (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 19,99 €.
- Dying Light: The Beast (PS5) → 46,19 € au lieu de 69,99 €.
- PowerWash Simulator 2 (PS5) → 18,74 € au lieu de 24,99 €.
- Marathon (PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.
- Outbound (PS5) → 19,99 € au lieu de 24,99 €.
- Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- The Quarry (PS5) → 7,49 € au lieu de 74,99 €.
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Metro Exodus (PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.
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