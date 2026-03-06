Resident Evil Requiem : Correctif du 6 mars, les détails

Capcom vient de publier une petite mise à jour pour Resident Evil Requiem ce 6 mars, sur toutes les plateformes. Retrouvez le patch notes.
Une semaine après le lancement réussi de Resident Evil Requiem
, qui a réussi à écouler plus de 5 millions d'exemplaires en l'espace de quelques jours
, Capcom lance un premier correctif. Plusieurs légers problèmes sont maintenant corrigés, et les performances très légèrement améliorées. Vous pouvez retrouver sans plus attendre le patch notes qui comprend les modifications faites sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune mention d'une mise à jour sur Switch 2 n'a été mentionnée pour le moment.
MàJ du 6 mars Resident Evil Requiem
- Correction de problèmes qui bloquaient la progression du joueur dans certaines conditions.
- Plusieurs corrections visant à améliorer la jouabilité globale ont également été mises en place.
- Des problèmes liés aux performances du path tracing ont été corrigés.
- Des problèmes visuels causés par l'utilisation de la fonction d'upscaling ont été corrigés.
- Un bug qui provoquait une baisse des performances lors de l'obtention de succès a été corrigé.
Sorti ce 27 février 2026, le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, Resident Evil Requiem devrait aussi recevoir un DLC
. Plusieurs guides sont disponibles, notamment comment récupérer les Quartz
ou encore tous les codes des coffres-forts
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