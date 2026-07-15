Resident Evil Requiem : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour son DLC ?

Capcom a déjà confirmé que Resident Evil Requiem aurait droit à un DLC. Mais les déclarations d'un célèbre insider risquent de provoquer de véritables montagnes russes émotionnelles si elles sont vraies.

Déjà considéré comme l'un des meilleurs jeux de 2026, Resident Evil Requiem s'était écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires en avril dernier. Mais les joueurs attendent avec impatience de découvrir les nouvelles aventures promises par Capcom suite à l'annonce du développement d'un DLC.

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Pour ce moment, ce dernier est très confidentiel et ne sortirait qu'après l'opus Veronica d'après certaines rumeurs. Cependant, cette attente pourrait être récompensée avec un contenu conséquent, riche en éléments narratifs supplémentaires.

Un contenu additionnel conséquent pour Resident Evil Requiem...

Dans plusieurs messages publiés sur X, AestheticGamer (alias Dusk Golem) a partagé quelques précisions sur la création de contenus annexes aux jeux Resident Evil. Selon ses sources, le DLC de Resident Evil Requiem serait aussi important que ceux de Resident Evil 4 Remake et de Resident Evil Village. D'ailleurs, ce choix pourrait concerner l'ensemble des DLC créés pour toute la franchise Resident Evil.

Capcom investit dans la création de DLC narratifs plus longs pour l'avenir de la franchise RE — comparables en durée et en ambition à Separate Ways ou Shadows of Rose — aussi bien pour Requiem que pour les futurs titres de la série.

Cependant, proposer un contenu de si grande ampleur impliquerait de faire quelques concessions. Or, d'après Dusk Golem, ce DLC pourrait sortir dans de très longs mois, possiblement après l'opus Veronica.

… mais un lancement après celui de Resident Evil Veronica ?

Si cela est vrai, un tel choix serait à double tranchant pour Capcom. En effet, l'intérêt des joueurs pour Resident Evil Requiem sera retombé car beaucoup se tourneront vers Resident Evil Veronica. Toutefois, sortir le DLC après ce nouvel opus pourrait permettre à un nouveau public de découvrir le titre et booster les chiffres du neuvième jeu de la saga.

(3/3) is something of a temporary solution Capcom is employing, investing in longer story DLCs for their RE games which work as smaller, more experimental "side stories" for the franchise. It also will help fill their schedule of releases in-between the bigger RE games. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 14, 2026

De plus, offrir des DLC plus importants aux jeux principaux permettrait aux développeurs d'imaginer de nouvelles idées en évitant de mauvais résultats, comme ce fut le cas par le passé avec les spin-offs de la saga. Cependant, pour savoir si cette stratégie est payante, il faudra attendre l'arrivée de ce DLC. Pour l'heure, Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.