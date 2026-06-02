Resident Evil pourrait proposer une aventure au Japon dans le futur

Si Resident Evil Requiem et les précédents jeux de la saga ont fait voyager les joueurs, Capcom envisagerait de créer une aventure se déroulant sur les terres natales de l'éditeur-développeur.

Depuis ses débuts, la saga Resident Evil a fait voyager les joueurs. Si la ville de Raccoon City reste un lieu culte notamment car elle est le décor de Resident Evil Requiem, les différents jeux de la franchise ont permis de découvrir plusieurs états américains, l'Espagne, la Russie ou la Roumanie.

Pourtant, une question brûle les lèvres des joueurs : y aura-t-il un jour un Resident Evil se déroulant au Japon ? Le pays du soleil levant est très apprécié par les développeurs en ce moment, que ce soit dans Forza Horizon 6, dans Ghost of Yotei ou encore dans Silent Hill f. Si la communauté espère, les développeurs sont aussi tentés par cette idée.

« Une idée qui a traversé l'esprit de tous les fans japonais de Resident Evil »

Récemment interrogé par Automaton-Media, Masato Kumazawa (producteur du jeu) est tenté par une aventure de Resident Evil au Japon. D'ailleurs, un tel cadre aurait de nombreux avantages pour les équipes créatives car elles en connaissent toutes les caractéristiques et pourraient créer de nouvelles créatures adaptées à ces différents environnements : montagnes, forêts, front de mer…

Je pense qu'un cadre japonais est une idée qui a traversé l'esprit de tous les fans japonais de Resident Evil, et j'y ai moi-même réfléchi. L'équipe de développement étant principalement basée au Japon, je pense que chaque membre y a songé. Bien que le Japon ne soit pas encore apparu comme cadre de jeu, il pourrait bien faire son apparition à l'avenir.

Une piste sérieuse car le Japon a déjà été évoqué dans la saga Resident Evil

Proposer une aventure au Japon pourrait également coller avec l'histoire globale de la franchise. Rappelons en effet qu'il existe une branche Umbrella Japan Co., Ltd, qui a quasiment disparu après l'incident de destruction de Raccoon City. Imaginer une nouvelle aventure au Japon permettrait de percer le mystère autour de cette succursale tombée dans l'oubli.

Cependant, si les équipes sont emballées, il faut encore que Capcom donne son feu vert avant de lancer le développement d'une histoire horrifique au Japon.