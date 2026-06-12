Resident Evil Requiem : Le DLC pourrait sortir assez tard

Il se pourrait bien que le DLC de Resident Evil Requiem puisse arriver plus tard qu'escompté.

Comme vous le savez probablement déjà, Capcom travaille actuellement sur un DLC pour Resident Evil Requiem. Et si certains bruits de couloir laissent entendre qu'un personnage connu pourrait figurer dans ce contenu additionnel, une récente rumeur suggère que le DLC de Resident Evil Requiem n'arrivera pas avant un bon moment.

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Le DLC de Resident Evil Requiem ne serait pas pour tout de suite

En effet, d'après les récents propos du leaker Dusk Golem, qui a eu raison à plusieurs reprises par le passé, le DLC de Resident Evil Requiem pourrait sortir qu'après le lancement de Resident Evil Veronica, qui devrait débarquer au cours de l'année 2027. Dusk Golem écrit notamment sur son compte Twitter/X :

Selon la rumeur, le DLC de RE9 sortirait après Resident Evil Veronica. Il faudra voir comment ça se passe, mais on murmure que ce serait prévu pour plus tard.

Il se pourrait donc que des mois et des mois d'attente se profilent à l'horizon avant de pouvoir découvrir le DLC de Resident Evil Requiem, qui n'a pas encore partagé de visuels ou bien de trailers. Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, d'autant plus que Capcom n'a pas réagi à cette rumeur, au moment où nous écrivons ces lignes. Toutefois, si cela est bien vrai, les fans de Resident Evil Requiem vont devoir prendre leur mal en patience...

Word in the grapevine is RE9 DLC is releasing after Resident Evil Veronica. To see how it plays out, but it's been murmured to be further out. https://t.co/upaulhPcTO — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 10, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Et si vous n'avez pas encore découvert les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :