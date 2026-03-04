Resident Evil Requiem devrait bien avoir le droit à son DLC

Capcom devrait prochainement révéler un DLC pour compléter l'histoire de Resident Evil Requiem.
Disponible depuis moins d'une semaine, Resident Evil Requiem est déjà un succès
, avec plus de 5 millions de copies vendues
, et un record d'audience sur Steam. Sa note est également l'une des meilleures, sans grande surprise tant Capcom a réussi à nous proposer une expérience qualitative, qui marquera sans aucun doute cette année 2026 si dense en sorties vidéoludiques. Mais la fin de Requiem ne signifie pas que l'aventure est terminée
.
Un DLC devrait arriver pour Resident Evil Requiem
L'information n'est pas (encore) officielle, mais Capcom devrait bien prolonger l'aventure des joueurs dans Resident Evil Requiem avec un contenu additionnel
, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des jeux de la saga.
La rumeur émane du très bien informé Dusk Golem, qui explique sur Twitter que le développement du DLC a pris du retard étant donné que RE Requiem devait initialement sortir l'année dernière. Dans tous les cas, ce DLC permettra de faire patienter la communauté jusqu'à la sortie du prochain jeu
, qui devrait être le remake de Resident Evil: Code Veronica (mais pas encore officialisé par Capcom, cela devrait l'être dans l'année).
Qu'attendre de ce DLC ?
Côté histoire, il semblerait que les développeurs aient eu plusieurs idées. Dans un premier temps nous aurions dû avoir quelque chose autour d'Alyssa, la mère de Grace, comme entendu précédemment. Dans un second temps, les équipes se seraient finalement penchées vers une nouvelle histoire avec Leon en tant que personnage principal
. Toujours selon Dusk Golem, plusieurs pans de l'histoire ont été coupés le concernant, que nous pourrions retrouver dans un DLC.
Parmi les séquences qui ont été coupées, l'intéressé mentionne Leon qui se balade librement dans les rues de Raccoon City, mais aussi un passage dans le manoir du tout premier Resident Evil
. En d'autres termes, Capcom pourrait avoir encore pas mal de choses à raconter via ce DLC, dont la sortie se fera très probablement d'ici quelques mois.
Sorti ce 27 février 2026, le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Plusieurs guides sont disponibles, notamment comment récupérer les Quartz
ou encore tous les codes des coffres-forts
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