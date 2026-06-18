Capcom fait carton plein sur PC avec deux fois plus de ventes que sur consoles

Un nouveau rapport financier indique que les ventes des jeux Capcom sur PC, comme celles de Resident Evil Requiem, représentent une part importante des revenus de l'éditeur-développeur.

Ces dernières années, les ventes Steam ont montré aux géants du jeu vidéo qu'il ne fallait pas sous-estimer l'intérêt des joueurs PC. À l'heure où acheter une console de salon coûte de plus en plus cher suite à la pénurie de composants, ces machines présentes dans de nombreux foyers sont devenues pour beaucoup le seul outil de jeu.

Il suffit de regarder les ventes de titres comme Stellar Blade ou Black Myth Wukong pour se rendre compte de la popularité des adaptations sur PC. Capcom a fait ce constat en regardant les revenus générés par ses titres les plus populaires de l'année fiscale écoulée.

Plus de 20 % du chiffre d'affaires global généré sur PC

Dans son rapport financier (repéré et décrypté par le site Automaton), Capcom a révélé avoir généré 40,383 milliards de yens (environ 252 millions de dollars) uniquement sur Steam. Pour l'exercice fiscal 2025-2026, cela représente 20,7 % de son chiffre d'affaires global. À titre de comparaison, les ventes des mêmes jeux sur PlayStation ont généré 10,6 % de ce chiffre, avec 20,741 milliards de yens (environ 129 millions de dollars).

Un tel exploit est remarquable, mais pas surprenant. En mai dernier, Capcom révélait dans son dernier bilan financier de l'année qu'il avait vendu 32,17 millions d'exemplaires sur PC contre 22,76 millions sur consoles. Toutefois, l'éditeur et développeur rappelait que pour une nouvelle année consécutive, le PC est le support le plus rentable.

2025-2026 : une année chargée pour Capcom avec Resident Evil Requiem et d'autres mastodontes

Les ventes en question incluent plusieurs grands noms du catalogue de Capcom comme Resident Evil Requiem (pourtant sorti à la fin de l'année fiscale), Devil May Cry ou encore Monster Hunter Wilds.

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Pragmata n'est pas inclus dans cette liste car il est arrivé le 17 avril 2026, soit au tout début de l'exercice fiscal en cours. Mais il pourrait lui aussi avoir un rôle majeur dans la croissance des ventes de jeux Capcom sur PC.