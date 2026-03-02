Quartz Resident Evil Requiem : Où et comment les obtenir pour progresser ?

Nous vous indiquons comment récupérer les trois quartz dans le centre de soins sur Resident Evil Requiem, afin de déverrouiller une porte et progresser.

Où et comment trouver les 3 quartz sur Resident Evil Requiem ?

Obtenir le quartz lunaire sur Resident Evil Requiem

Code du meuble à combinaison pour le quartz lunaire → Lune, Soleil, Étoile Lune.







Obtenir le quartz solaire sur Resident Evil Requiem

Code du meuble à combinaison pour le quartz solaire → Étoile, Soleil, Lune, Soleil.





Obtenir le quartz étoilé sur Resident Evil Requiem







Comme dans plusieurs opus de la franchise,demande aux joueurs et aux joueuses de collecter différents items permettant d'accéder à une nouvelle zone ou bien, plus simplement, déverrouiller une porte fermée. Cela sera notamment le cas dans le centre de soins, aux côtés de Grace Ashcroft. Là-bas, il vous faudra, qui sont nécessaires pour débloquer une porte. Toutefois, cela n'est pas forcément facile de les dénicher, tant cela demande d'effectuer des actions bien précises, aux quatre coins de ladite zone.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin de quitter le centre de soins sur, vous devez absolument, disséminés dans la zone. Ces quartz portent tous un symbole bien spécifique : lune, soleil et étoile. Ces items particuliers sont à trouver à des endroits précis et nécessitent, dans certains cas, de réaliser des actions pour les obtenir. Mais, voiciPour, vous devez vous rendre dans l'aile Ouest, et plus précisément dans le Bureau du président, qui est situé au premier étage. Sur le bureau, vous trouverez un Crayon usé, récupérez-le. Dirigez-vous dans la salle adjacente pour ramasser le Carnet du président. Utilisez maintenant le crayon pour révéler quatre mots. Il s'agit du code permettant d'ouvrir le meuble à combinaison.Vous récupérez ainsi. Vous pouvez, à présent, aller le placer dans la porte ou bien l'entreposer dans votre coffre, si vous le souhaitez. Maintenant, allez dans la Salle de jeux pour ramasser la Carte d'accès de l'aile Est, afin de collecter le quartz suivant.Afin d', vous devez explorer l'aile Est. Encore une fois, vous devez aller à l'étage. Dans le Bureau du chercheur en chef, vous verrez un nouveau meuble à combinaison. Malheureusement, pour l'ouvrir, vous devez tout d'abord briser le cadenas. Pour cela, allez dans le couloir adjacent et allez vers le Bracelet d'identification de Niveau 1. Cependant, le Chunk fera son apparition et vous devrez échapper à sa vigilance pour rejoindre la Salle de conférence, où vous pourrez récupérer le Corrosif.Retournez, à présent, dans le Bureau du chercheur en chef pour casser le cadenas à l'aide du Corrosif. Il vous faut, encore une fois, dénicher le bon code pour ouvrir ledit meuble et. En réalité, la combinaison à entrer est affichée sur deux photographies présentes dans la zone.Maintenant que vous possédezvous pouvez aller l'installer dans la porte ou le ranger dans votre coffre. Il ne vous reste plus qu'à obtenir le troisième et dernier quartz, soitPour, vous devrez tout d'abord rassembler les poumons et le cœur artificiel, puis les placer dans le corps situé dans la Salle d'examen. C'est ainsi que vous obtiendrez le Bracelet d'identification de Niveau 2, qui est nécessaire pour progresser. Dès que cela est le cas, rendez-vous dans la salle « Isolation Ward » pour récupérer le Bracelet d'identification de Niveau 3 et le carnet contenant le prochain code (que vous n'aurez pas à rentrer vous-même).Vous allez avoir besoin d'Emily pour déverrouiller le nouveau meuble à combinaison, étant donné que celui-ci est en braille. Allez donc la chercher et ramenez-la au Bureau du chef de la sécurité. Emily va ouvrir le meuble et, mais se fera enlevée par la créature du début, baptisée « La Fille ». Grace décidera d'aller la sauver : à ce moment-là, vous devez terminer la section au sous-sol, qui exige de trouver 3 connecteurs, pour retrouver Emily etVous avez, à présent, rassemblé. Vous pouvez les insérer dans la porte pour quitter le centre de soins et continuer votre aventure.