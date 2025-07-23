Rematch : Le patch #1 est disponible, voici tous les changements

Rematch est-il cross-play ?
Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rappelons que les développeurs ont également confirmé que le cross-play allait arriver d'ici quelques semaines. Retrouvez nos guides Rematch comme tous les rangs en partie classée ou encore comment être un bon gardien. Vous pouvez également obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
Matchs / Améliorations principales du gameplay
Changements / Mises à jour majeurs
- Reconfiguration des manettes
- Cette première version est assez basique (elle ne permet pas encore la création de combinaisons de touches), mais nous avons choisi de permettre aux joueurs d'expérimenter cette fonctionnalité avant de proposer une version plus avancée prochainement.
- Meilleure détection des tirs
- Correction d'un problème où le ballon était dévié au lieu d'être attrapé par le gardien dans certaines situations : la vitesse du ballon n'était pas correctement évaluée pour déterminer s'il devait être attrapé ou repoussé.
- Note : des ajustements sur la prise en main vs. déviation seront bientôt appliqués.
- Validation améliorée des buts lorsque le ballon est attrapé sur la ligne de but : la décision utilise désormais un délai pour vérifier une éventuelle déviation ou prise en compte des variations réseau avant de valider le but.
- Autres améliorations générales et correctifs liés au netcode.
Corrections majeures
- Multiples corrections sur la caméra pendant les ralentis des buts, supprimant les tremblements.
- Corrections des collisions entre joueurs (« entrave ») : bloquer physiquement les adversaires devrait être désormais plus efficace.
- Correction de la fonction « passer » sur l'écran de fin de match (enfin !) : vous pouvez désormais consulter les résultats sans revenir automatiquement à l'écran du classement.
- Correction du menu pause accessible à tout moment durant le match.
- Correction de divers crashs durant la séquence post-but.
Animations
- Multiples améliorations et corrections d'animations :
- Nouvelles animations statiques pour les tirs courts.
- Amélioration des animations de tirs en reprise de volée.
- Amélioration des animations de plongeon.
- Amélioration des animations de pushball.
- Corrections et améliorations mineures diverses.
Corrections mineures / Divers
- Correction du problème où les gardiens ne réagissaient pas aux collisions avec les adversaires : désormais, les gardiens réagiront aux présences physiques comme les autres joueurs (sans modifier leur invulnérabilité aux tacles).
- Corrections de l'état physique et visuel du ballon dans les menus et au coup d'envoi.
- Les tirs déviés par le mode défense d'un joueur ont maintenant un angle plus large, sauf contre les tirs du gardien ou du libéro.
- Souris & clavier : après un tir court, la caméra revient plus rapidement sous contrôle du joueur (plus d'infos sur cette fonctionnalité bientôt !)
- Correction d'un problème avec le verrouillage caméra-ballon en mode souris/clavier où la caméra se téléportait à la position précédente après un tir.
- Correction d'un problème où le pushball ne conservait pas la dernière direction entrée après un retour rapide au neutre.
- Augmentation du délai de communication (appel de balle) de 0.8s à 1s pour réduire légèrement le spam.
- Les tirs déclenchent désormais une vibration pendant la préparation.
- Les effets visuels de buts (« Goal Bursts ») s'arrêtent correctement après le ralenti.
- Corrections et améliorations multiples des effets visuels durant et après le ralenti des buts.
- Correction du pied de page du menu pause pendant le match.
- Correction d'inputs manquants en mode spectateur.
- Correction de l'icône du mode spectateur dans le livefeed.
- Amélioration de la lisibilité des icônes de ping : inversion des couleurs des icônes et du fond.
- Correction des couleurs des noms d'adversaires dans l'écran de statistiques.
- Affichage du numéro des joueurs adverses sur le tableau des scores.
- Correction des commandes affichées dans le pied de page du tableau des scores.
- Mise à jour des sons d'interface pour les écrans post-match.
- Mise à jour de l'intégration musicale en début de match.
- Améliorations audio diverses sur les animations.
- Correction d'un bug où la musique en début de match n'était pas celle attendue.
- Multiples améliorations et corrections des environnements et éclairages.
- Corrections mineures des tutoriels et ateliers.
Menus & Interface
Ajouts et mises à jour
- Mode daltonien : adapte désormais les couleurs des équipes en fonction du type de daltonisme choisi (deutéranopie, protanopie, tritanopie). Une prochaine mise à jour appliquera un filtre sur tout l'écran.
- Mise à jour visuelle de l'écran de progression des joueurs pour une meilleure lisibilité et des retours d'interface améliorés.
- Ajout d'un paramètre pour choisir le canal vocal (chat global) dans les matchs personnalisés, utile pour s'entraîner avec des amis présents dans les deux équipes.
Corrections diverses
- Correction de l'orientation de l'indicateur de ballon.
- Correction du focus de navigation et de la caméra dans le menu de personnalisation.
- Correction de la navigation et d'affichage du panneau social.
- Correction du pop-up « Des joueurs du lobby sont encore en match ».
- Correction de l'affichage du pied de page des options.
- Correction de la visibilité du panneau de recherche de matchmaking.
- Corrections diverses sur les textes d'action et les commandes dans les menus.
- Correction de l'état de reconnexion après avoir quitté un serveur à la fin d'un match classé jugé incomplet.
- Correction de la navigation à la souris dans le menu de paramètres des matchs personnalisés.
- Correction de l'ouverture du popup d'achat dans le menu de personnalisation.
- Correction des miniatures d'articles en boutique.
- Correction de divers éléments d'affichage dans les menus : langues, rich presence Xbox, skins spéciaux, sons, tutoriels, etc.
Art / Rendu
Ajouts et mises à jour
- Ajout d'un mode de détail pour les petits objets dans les niveaux et VR.
- Nouveaux ballons ajoutés au Prologue (la personnalisation arrivera bientôt !)
- Ajout de textures pour la répartition du public dans les stades.
Corrections majeures
- Augmentation du LOD minimum en basse qualité dans le menu de personnalisation.
- Correction des sections de tête.
- Correction du viseur corrompu sur certaines actions.
- Correction du biais du LOD du public.
- Correction de l'anti-aliasing des matériaux d'interface.
- Améliorations des textures d'interface utilisateur.
- Optimisations diverses des ombres et textures.
Corrections mineures
- Corrections diverses sur matériaux, coiffures, textures des personnages et accessoires.
- Optimisations mineures d'éclairage et de matériaux.
Problèmes connus
- Au coup d'envoi, le ballon émet parfois un son de vent fort jusqu'à être frappé.
- Le son coupe brusquement si on appuie sur un bouton durant l'écran de démarrage.
- Des tacles immédiatement après la prise de balle par un joueur peuvent causer des rollbacks pour le joueur taclant.
- Dans certains cas, un gardien plongeant vers un joueur contrôlant la balle déclenchera le feedback d'arrêt sans attraper réellement le ballon.
- Consoles : désynchronisation possible de la position du ballon après qu'il touche un poteau.
- Problèmes d'obtention de succès présents sur toutes les plateformes, en cours d'investigation.
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