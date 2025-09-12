Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.
Un concept novateur mais un engouement de courte durée
Contrairement aux simulations traditionnelles, Rematch
est un jeu de football sans fautes, hors-jeu ni interruptions. Cette approche radicale crée un rythme effréné, où chaque partie repose uniquement sur la stratégie et l'adresse des joueurs, sans statistiques ni notes de performance. Les environnements variés, allant des stades classiques à des décors atypiques comme un désert ou une forêt, renforçaient la promesse d'une expérience fraîche et dynamique.
Cet audacieux pari avait porté ses fruits à la sortie : le titre avait atteint la sixième place des ventes Xbox, s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires en une semaine
, et affichait un pic de 50 434 joueurs simultanés sur Steam en juillet. Pourtant, à peine un mois plus tard, et malgré un joli partenariat avec Ronaldinho
, la tendance s'est brutalement inversée.
Une chute marquée du nombre de joueurs
D'après SteamCharts
, la base de joueurs sur PC a chuté de plus de 60 % entre juillet et août, passant d'un peu plus de 20 000 joueurs moyens à seulement 8000. Le pic mensuel a lui aussi reculé, de 50 434 en juillet à 20 546 en août. Sur console, la situation est tout aussi préoccupante : selon GameTrends (relayé par True Achievements), l'audience Xbox a plongé de 78,4 %, tandis que celle de la PlayStation 5 a reculé de 60,1 % par rapport à son pic enregistré la deuxième semaine.
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Ce contraste est frappant quand on se souvient de son lancement fulgurant. Mais très vite, la communauté a dénoncé des problèmes techniques majeurs
: netcode défaillant, lag récurrent, freezes, crashs, matchmaking aléatoire et même la présence de hackers perturbant les rencontres.
Des correctifs, mais une confiance à regagner
Sloclap tente de redresser la barre avec des mises à jour régulières. Après avoir amélioré le netcode et ajouté le crossplay dans la troisième mise à jour majeure
, le studio a récemment corrigé un bug qui empêchait certains joueurs clavier/souris de se déplacer correctement, ainsi qu'un problème bloquant les récompenses finales du battle pass.
Malgré ces efforts, une partie de la communauté reste échaudée. Les prochains contenus prévus sur la feuille de route seront décisifs pour redonner à Rematch
l'élan qu'il avait au lancement et convaincre les joueurs de revenir sur le terrain.
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