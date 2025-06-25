Rematch : Comment être un bon gardien ?

Rematch est un jeu de football arcade développé par Sloclap, disponible depuis le 19 juin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Avec des matchs 3v3, 4v4 ou 5v5 rapides et sans arbitrage, il privilégie le jeu en équipe et des mouvements dynamiques. Soutenu par des mises à jour saisonnières, et un aspect compétitif pour garder les joueurs actifs.