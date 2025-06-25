Rematch : Comment être un bon gardien ?

Retrouvez nos conseils et astuces pour être un bon gardien dans Rematch et conduire votre équipe vers la victoire.
Dans Rematch
, être gardien de but n'est pas une simple formalité : ce poste demande anticipation, réflexes aiguisés et un positionnement parfait. Que vous soyez passionné par le poste ou que vous occupiez simplement ce rôle à tour de rôle avec votre équipe, voici les clés essentielles pour devenir rapidement un gardien efficace et décisif sur le terrain, mais aussi progresser.
Les bases du gardien : plonger au bon moment
Votre capacité à effectuer des plongeons précis est cruciale dans Rematch
. Voici comment réussir vos plongeons :
- Pour plonger, utilisez le bouton Triangle/Y sur manette ou la touche Espace sur clavier, en dirigeant le stick gauche (ou les touches de déplacement).
- Le timing est fondamental → plongez juste avant que le ballon n'atteigne votre position. Si vous êtes en retard, vous risquez simplement de repousser le ballon au lieu de le saisir.
- N'hésitez pas à utiliser le mode d'entraînement appelé « Le mur » pour perfectionner votre réactivité et vous échauffer avant les matchs.
Il faut aussi anticiper le tir du joueur adverse pour tenter de plonger du bon côté, mais aussi ne pas se faire avoir par des feintes, ou des frappes sur le mur qui sont ensuite reprises.
Le positionnement idéal du gardien dans Rematch
Bien se positionner est aussi important que bien plonger. Il faut évidemment fermer l'angle lorsque l'attaquant est décalé sur un côté, pour ne pas se faire avoir au premier poteau.
Si l'adversaire s'approche, n'hésitez pas à sortir rapidement pour tenter de plonger dans ses pieds. Mais attention au lob, une pratique très appréciée de certains. Il faut toujours être en alerte, et anticiper plusieurs actions, pour se préparer à tout.
Techniques avancées pour devenir un gardien exceptionnel
Une fois que vous maîtrisez les fondamentaux, ces techniques avancées vous permettront de passer à un niveau supérieur sur Rematch
:
Un excellent gardien sur Rematch est aussi celui qui sait quand prendre des initiatives
- Soyez un gardien libéro → lorsque votre équipe attaque, avancez-vous de quelques mètres, entre la surface et le milieu de terrain pour offrir des solutions de passes et organiser le jeu. Mais attention aux contre-attaques.
- Anticipez les tirs indirects → les joueurs expérimentés utilisent souvent les rebonds sur les murs. Ne plongez pas systématiquement sur le premier tir, attendez-vous à un éventuel rebond.
- Sortez de votre cage → face à un attaquant isolé, sortez légèrement de votre but pour réduire l'angle de tir. Attendez le dernier moment pour plonger et maximiser vos chances d'arrêter la frappe.
, notamment en taclant puisqu'il a la priorité sur les joueurs de champs, y compris de son équipe. Parfait pour récupérer un maximum de ballons. Soyez aussi un maître des airs, en tentant d'intercepter les centres. Mais aussi en anticipant les passes sur le backboard
Comment demander le poste de gardien dans Rematch ?
Maintenant que vous savez quoi faire pour progresser, vous vous demander peut-être comment demander le rôle de gardien, qui n'est pas fixe puisqu'il tourne entre les joueurs après chaque but. S'il n'existe pas de touche pour changer de poste, vous pouvez montrer que vous êtes intéressé :
- Utilisez la commande d'appel de balle → courez vers votre gardien pour lui signaler clairement votre intention de prendre sa place.
- Personnalisez votre avatar → choisissez une carte joueur ou un avatar représentant des gants de gardien. Cela indiquera à vos équipiers votre préférence pour ce rôle.
- Ajoutez un tag spécifique à votre pseudo → modifiez votre pseudonyme en ajoutant par exemple « GK » devant votre nom, pour signaler clairement votre préférence.
En suivant ces conseils, vous pourrez rapidement progresser et devenir un excellent gardien sur Rematch
. Anticipez, plongez avec précision et positionnez-vous intelligemment pour mener votre équipe à la victoire, tout en profitant pleinement du plaisir de défendre les cages sur le terrain virtuel.
Nous vous expliquons également quel est le meilleur choix entre jouer avec une manette ou au clavier et à la souris
.
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