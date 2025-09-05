Rematch annonce une mauvaise nouvelle au dernier moment

Prévu initialement pour le 3 septembre, le Patch 3 de Rematchdevait marquer une étape clé pour le jeu de football en ligne avec l'arrivée du cross-play, qui aurait relancé l'intérêt du jeu. Mais dans un communiqué officiel, le studio Sloclap explique avoir découvert un bug critique lors des tests finaux, les obligeant à reporter la sortie. La communauté est évidemment déçue.
Un problème jugé trop critique
Sloclap précise sur X (Twitter) que le cross-play est au cœur de cette mise à jour, et qu'il serait inconcevable de sortir le patch dans un tel état, puisque lorsqu'il était activé lors des tests, trop de joueurs restaient bloqués dans la file de matchmaking, incapables d'annuler ou de relancer la recherche de partie.
Le cross-play est le cœur du Patch 3, nous avons donc décidé de retarder la sortie le temps de corriger ce problème. Nous savons que c'est décevant et nous sommes sincèrement désolés pour ces reports à répétition.
Le studio assure travailler activement pour corriger le bug et promet de communiquer dès qu'une nouvelle date de sortie pourra être confirmée.
Plus de prudence pour les futures annonces
Sur Reddit, Sloclap reconnaît également les attentes frustrées des joueurs et annonce un changement de méthode, il n'y aura plus d'annonces de dates de sortie tant que l'équipe ne sera pas certaine de pouvoir les tenir.
Nous nous concentrons sur la résolution rapide de ce problème. En parallèle, nous travaillons sur l'amélioration de notre pipeline de production afin que les prochaines mises à jour soient livrées avec la qualité et la fiabilité que vous méritez.
Ce nouveau report s'ajoute à une série de retards qui entourent le Patch 3, pourtant attendu comme l'une des plus importantes mises à jour de Rematch. Au-delà du cross-play, il doit apporter plusieurs ajustements techniques et améliorer la stabilité du jeu.
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En attendant, les joueurs devront encore patienter avant de pouvoir s'affronter librement entre plateformes, un objectif que Sloclap place visiblement au-dessus de tout puisque la fonctionnalité pourrait relancer l'intérêt autour du jeu, qui a drastiquement baissé en l'espace de trois mois. Frôlant avec les 100 000 utilisateurs à ses débuts, Rematch n'en regroupe plus que 8 000 simultanément, et la courbe ne fait que baisser.
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