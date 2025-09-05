Rematch annonce une mauvaise nouvelle au dernier moment

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 septembre 2025 à 16h47
Alors que le Patch 3 de Rematch devait arriver début septembre, les développeurs ont annoncé une mauvaise nouvelle, retardant la sortie d'une fonctionnalité ultra attendue.
Rematch annonce une mauvaise nouvelle au dernier moment
Mise à jour du 05/09/2025 : Sloclap vient de publier la mise à jour apportant le cross-play, et d'autres nouveautés.
Prévu initialement pour le 3 septembre, le Patch 3 de Rematch devait marquer une étape clé pour le jeu de football en ligne avec l'arrivée du cross-play, qui aurait relancé l'intérêt du jeu. Mais dans un communiqué officiel, le studio Sloclap explique avoir découvert un bug critique lors des tests finaux, les obligeant à reporter la sortie. La communauté est évidemment déçue.

Un problème jugé trop critique

Sloclap précise sur X (Twitter) que le cross-play est au cœur de cette mise à jour, et qu'il serait inconcevable de sortir le patch dans un tel état, puisque lorsqu'il était activé lors des tests, trop de joueurs restaient bloqués dans la file de matchmaking, incapables d'annuler ou de relancer la recherche de partie.
Le cross-play est le cœur du Patch 3, nous avons donc décidé de retarder la sortie le temps de corriger ce problème. Nous savons que c'est décevant et nous sommes sincèrement désolés pour ces reports à répétition.
Le studio assure travailler activement pour corriger le bug et promet de communiquer dès qu'une nouvelle date de sortie pourra être confirmée.

rematch1

Plus de prudence pour les futures annonces

Sur Reddit, Sloclap reconnaît également les attentes frustrées des joueurs et annonce un changement de méthode, il n'y aura plus d'annonces de dates de sortie tant que l'équipe ne sera pas certaine de pouvoir les tenir.
Nous nous concentrons sur la résolution rapide de ce problème. En parallèle, nous travaillons sur l'amélioration de notre pipeline de production afin que les prochaines mises à jour soient livrées avec la qualité et la fiabilité que vous méritez.
Ce nouveau report s'ajoute à une série de retards qui entourent le Patch 3, pourtant attendu comme l'une des plus importantes mises à jour de Rematch. Au-delà du cross-play, il doit apporter plusieurs ajustements techniques et améliorer la stabilité du jeu.

Chargement du sondage...

0 votant

En attendant, les joueurs devront encore patienter avant de pouvoir s'affronter librement entre plateformes, un objectif que Sloclap place visiblement au-dessus de tout puisque la fonctionnalité pourrait relancer l'intérêt autour du jeu, qui a drastiquement baissé en l'espace de trois mois. Frôlant avec les 100 000 utilisateurs à ses débuts, Rematch n'en regroupe plus que 8 000 simultanément, et la courbe ne fait que baisser.

rematch-chute-joueur
Courbe du nombre de joueurs depuis la sortie.

Retrouvez nos guides Rematch comme tous les rangs en partie classée ou encore comment être un bon gardien. Vous pouvez également obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 9,99 € au lieu de 25 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Pro → 12,99 € au lieu de 35 €, soit 63 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rematch est-il cross-play ?
Rematch 24 septembre 2025

Rematch est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux
Rematch 24 septembre 2025

Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ
Rematch 12 septembre 2025

Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.

commentaire (0)