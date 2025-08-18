Rematch : La deuxième grosse mise à jour est là, et améliore de nombreuses choses

Sloclap déploie la version 1.200.200 de Rematch, une mise à jour majeure actuellement en bêta. Elle améliore le netcode, corrige plusieurs bugs et prépare l'arrivée du cross-play d'ici la fin août.
Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis le mois de juin, Rematch
continue de peaufiner son expérience compétitive malgré l'abandon du jeu par une partie des joueurs. Le studio français Sloclap a publié une deuxième mise à jour d'envergure qui vise en priorité à corriger des problèmes critiques liés aux tacles et aux gardiens, tout en améliorant la stabilité générale du jeu
.
Un patch centré sur le netcode et des ajustements
Les développeurs expliquent que le correctif résout les soucis où certains tacles ne s'enregistraient pas et où des arrêts de gardiens pouvaient être annulés par des rollbacks, validant à tort un but.
De nouvelles animations procédurales
permettent désormais aux gardiens de bouger leurs bras de façon plus réaliste
lorsqu'ils attrapent le ballon. Le système de Ball Touch
a également été retravaillé pour éviter que le ballon apparaisse trop éloigné du joueur en possession.
Le patch corrige en parallèle plusieurs anomalies :
- Ballons statiques non contrôlables.
- Déflexions annulées trop tôt en mode Défense.
- Position incorrecte du ballon lors de certaines phases de dribble.
- Divers crashs.
Des récompenses et succès mieux gérés
Les succès qui ne se débloquaient pas correctement comme Pro
ou Expert
devraient désormais s'activer correctement. Toutefois, les joueurs déjà qualifiés devront accomplir une action supplémentaire liée pour déclencher leur validation. Enfin, Sloclap confirme encore une fois que le cross-play devrait arriver fin août
, par le biais d'une troisième mise à jour majeure.
Vous pouvez retrouver le patch notes complet sur Steam. La mise à jour arrive ce 18 août sur toutes les plateformes. Retrouvez nos guides Rematch comme tous les rangs en partie classée
ou encore comment être un bon gardien
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