De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Rematch dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Rematch est-il dans le Game Pass ?

THIS JUST IN: MORE GAMES COMING SOONhttps://t.co/7ULHRcEHtm pic.twitter.com/BKp7yffiZc — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 17, 2025

PC Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction. Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction. Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.

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Développé ainsi qu'édité par Sloclap,est un jeu de football avec une forte dimension multijoueur. Plusieurs personnes au sein de la communauté comptent essayer le nouveau titre des créateurs de Sifu en solo ou bien avec des amis. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le soft est présent ou non danset souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous dévoilons toutes les informations à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis son lancement officiel, qui remonte au 19 juin 2025.D'après les informations révélées par Sloclap et Xbox,est, pour être plus précis, disponible via l'abonnement Game Pass Ultimate ainsi que PC Game Pass, le rendant dès lors jouable sur PC, Xbox Series et par le biais du Cloud. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien au PC Game Pass, vous pouvez découvrir le jeu de football de Sloclap,, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui sort le 19 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Vous pouvez obtenir le titretout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :