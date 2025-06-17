Rematch est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juin 2025 à 17h44
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Rematch dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Rematch est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Sloclap, Rematch est un jeu de football avec une forte dimension multijoueur. Plusieurs personnes au sein de la communauté comptent essayer le nouveau titre des créateurs de Sifu en solo ou bien avec des amis. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous dévoilons toutes les informations à savoir à propos de l'intégration de Rematch dans le Game Pass.

Rematch est-il dans le Game Pass ? 

rematch-equipes
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Rematch figure dans le Game Pass, et ce, depuis son lancement officiel, qui remonte au 19 juin 2025.
D'après les informations révélées par Sloclap et Xbox, Rematch est, pour être plus précis, disponible via l'abonnement Game Pass Ultimate ainsi que PC Game Pass, le rendant dès lors jouable sur PC, Xbox Series et par le biais du Cloud. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien au PC Game Pass, vous pouvez découvrir le jeu de football de Sloclap, Rematch, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Rematch, qui sort le 19 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Vous pouvez obtenir le titre tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.
    • Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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