Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2025 à 10h51
Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Trois mois après sa sortie, Sloclap vient de donner le coup d'envoi de la Saison 1 de Rematch, son jeu d'action footballistique multijoueur. Disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, cette première mise à jour majeure intègre du contenu inédit, améliore l'équilibrage et ouvre la porte à de nouvelles perspectives compétitives. Mais il est peut-être déjà trop tard.

Le mode classé 3v3 et le cross-play en vedette

La grande nouveauté, c'est l'arrivée du très attendu mode classé en 3 contre 3, qui permet enfin aux joueurs de mesurer leur niveau dans un cadre compétitif. Pour accompagner ce mode, Sloclap a intégré le cross-play, rendant possible de jouer entre amis quelle que soit la plateforme. Une avancée majeure pour une communauté qui compte déjà plus de 6 millions de joueurs d'après le studio, comprenant les ventes, mais aussi celles et ceux qui sont passés par le Game Pass.

En parallèle, une nouvelle vague de cosmétiques et d'options de personnalisation a été ajoutée, afin de renforcer l'identité visuelle des équipes et des joueurs sur le terrain.

Miniature vidéo

Un gameplay affiné pour plus de précision

La Saison 1 s'accompagne de nombreuses corrections. Les déplacements ont été retravaillés pour offrir plus de réactivité et de précision. Les abus comme le tristement célèbre « Ippy Slide » ont été corrigés, tandis que les plongeons des gardiens sont désormais plus efficaces contre les tirs de volée.

Le matchmaking profite également d'une refonte avec des critères liés au skill plus stricts en match classé, assurant ainsi des affrontements mieux équilibrés.

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Un suivi régulier déjà prévu

Dès octobre, un patch introduira deux changements clés, la relégation dans une ligue inférieure et les points de classement dynamiques, garantissant que le rang de chaque joueur reflète mieux son niveau réel.

Pour le chapitre 3, Sloclap prépare déjà un tout nouveau mode de jeu. Et ce n'est pas tout puisque la Saison 2 verra l'arrivée du mode 1v1, ainsi qu'un système de clubs, des tournois et des événements spéciaux centrés sur la Coupe du Monde. Il n'y a plus qu'à espérer que les joueurs fassent leur grand retour, eux qui ont abandonné le jeu depuis sa sortie en juin. 

Mais avec ces nouveautés, c'est le moment ou jamais de se replonger, au moins le temps de quelques matchs, dans Rematch, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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