Quand le cross-play arrive-t-il enfin dans Rematch ? Sloclap donne une date

Très attendu depuis la sortie de Rematch, le cross-play vient enfin de recevoir une fenêtre de lancement précise. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.
Grand absent lors de la sortie de Rematch
en juin, le cross-play
n'est toujours pas disponible et ne permet pas aux joueurs de lancer une partie ensemble s'ils n'évoluent pas sur la même plateforme. Les développeurs avaient indiqué travailler sur la fonctionnalité, qui ne va pas tarder à arriver.
Un cross-play initialement prévu au lancement
Durant la bêta, Sloclap avait exprimé son souhait de proposer le cross-play dès le lancement officiel du jeu
, sans toutefois pouvoir le promettre formellement. Malheureusement, Rematch a vu le jour sans cette fonctionnalité pourtant essentielle à une expérience optimale.
Le studio a alors rapidement précisé que l'ajout du cross-play était « une priorité absolue
», promettant de donner une date dès que possible.
Quelle est la date de sortie du cross-play dans Rematch ?
Dans un billet publié sur le blog officiel
le 18 juillet, Sloclap a enfin donné une fenêtre précise pour l'arrivée du cross-play dans Rematch
:
Nous prévoyons l'arrivée du cross-play d'ici 6 à 9 semaines.
En se basant sur ce calendrier, le cross-play devrait donc être implémenté entre le 29 août et le 19 septembre 2025
. Si l'attente reste longue, elle est désormais clairement définie. Avec un objectif de le sortir en même temps que la saison 1.
Quelles autres améliorations à venir ?
En attendant le cross-play, Sloclap a communiqué une feuille de route avec plusieurs nouveautés et ajustements prévus pour améliorer l'expérience :
- Amélioration du gameplay clavier/souris : réglages de la sensibilité pour les contrôles à la souris, ainsi que l'ajout de commandes « WASD » pour viser lors des passes.
- Nouvelles files compétitives (3v3 et 4v4) : Sloclap étudie actuellement comment intégrer ces nouveaux modes compétitifs sans fragmenter la communauté. Un nouveau mode compétitif pourrait arriver d'ici quelques mois.
- Amélioration du matchmaking : réduction des temps d'attente et optimisation de l'équilibre des équipes pour une expérience plus équilibrée.
Avec ces améliorations prévues, dont le tant attendu cross-play, Rematch s'apprête à renforcer sa communauté et offrir une expérience toujours plus aboutie
. Patience donc, le cross-play arrive bientôt, avec d'autres nouveautés. Pour rappel, Rematch
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis juin 2025.
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ou encore comment être un bon gardien
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