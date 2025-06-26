Rematch ranked : Tous les rangs et niveau des parties classées

Retrouvez toutes les informations concernant les parties classées de Rematch et les rangs, pour maîtriser parfaitement votre classement et tenter d'atteindre le plus haut rang possible.

Comment débloquer les parties classées dans Rematch ?

Marquer des buts

Effectuer des passes décisives

Intercepter le ballon

Réussir des arrêts en tant que gardien

La ranked dans Rematch

Votre nombre de victoires et défaites est crucial, mais pas suffisant.

Votre implication personnelle, comme les buts marqués, les passes réussies et votre efficacité générale, aura également une incidence forte.

Tous les rangs et tiers dans Rematch expliqués

Rang RP nécessaire Bronze 3 0 Bronze 2 100 Bronze 1 200 Argent 3 300 Argent 2 400 Argent 1 500 Or 3 600 Or 2 700 Or 1 800 Platine 3 900 Platine 2 1000 Platine 1 1100 Platine 3 1200 Diamant 2 1300 Diamant 1 1400 Élite 3 1500 Élite 2 1600 Élite 1 1700

Comment fonctionne la progression dans le mode classé de Rematch ?

Existe-t-il des récompenses spéciales dans le mode classé ?

À l'instar de nombreux jeux compétitifs,propose à sa communauté des parties classées, disponibles depuis la sortie. Retour sur ce qu'il faut savoir à ce sujet.Dans, le nouveau jeu multijoueur de football développé par les créateurs de, les parties classées représentent le cœur compétitif du jeu. Avant de pouvoir accéder à ce mode réservé au format 5v5, vous devez impérativement atteindre le. Pour y parvenir rapidement, il vous suffit de cumuler des points en participant activement aux matchs. Voici quelques actions qui rapportent des points :Généralement, cela nécessite environ 15 à 20 parties. Une fois le niveau 5 atteint, vous pourrez alors commencer votre aventureÀ l'entrée dans le mode classé, vous devez obligatoirement disputer. Ces rencontres détermineront votre rang initial en se basant non seulement sur vos victoires, mais également sur vos performances individuelles :Ainsi, même avec un bon ratio victoires-défaites, une performance individuelle moyenne peut vous placer dans un rang inférieur comme Bronze, alors qu'une excellente performance peut vous propulser dans les rangs supérieurs.Après vos matchs de placement, vous serez affecté à l'un des rangs suivants, classés du plus faible au plus prestigieuxChaque rang est divisé en différents niveaux que vous devez gravir en accumulant des points RP (« Rank Points »). Une victoire rapporte entre, tout comme une défaite peut vous faire perdre une quantité équivalente.La progression dans le mode classé dépend autant du travail d'équipe que de vos performances individuelles. Malheureusement, ce n'est que le résultat final qui compte. Même si vous avez fait un bon match sur le plan personnel, si l'équipe perd, vous perdrez des points, et inversement. En ayant fait un mauvais match, mais en le gagnant, vous en obtiendrez.C'est là qu'entre en jeu toute la frustration de Rematch, jouer en solo ou en duo en classé est très compliqué, puisqu'un seul partenaire, jouant de manière personnelle ou juste très mal, suffit à gâcher le match, et potentiellement vous faire perdre des RP.Actuellement,ne propose pas encore de récompenses exclusives liées directement aux rangs atteints. Votre rang est surtout un reflet de votre niveau de jeu et de votre progression personnelle. Toutefois, il est possible que les développeurs,, ajoutent des récompenses spécifiques dans les futures mises à jour pour valoriser davantage les joueurs les plus impliqués dans le mode classé.Vous connaissez désormaisEn maîtrisant les subtilités de la progression et en améliorant continuellement votre performance individuelle et collective, vous pourrez grimper les échelons rapidement pour atteindre le prestigieux rang Élite. À condition de jouer à plusieurs, auquel cas la tâche sera très difficile...