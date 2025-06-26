Rematch ranked : Tous les rangs et niveau des parties classées

Retrouvez toutes les informations concernant les parties classées de Rematch et les rangs, pour maîtriser parfaitement votre classement et tenter d'atteindre le plus haut rang possible.
À l'instar de nombreux jeux compétitifs, Rematch
propose à sa communauté des parties classées, disponibles depuis la sortie. Retour sur ce qu'il faut savoir à ce sujet.
Comment débloquer les parties classées dans Rematch ?
Dans Rematch
, le nouveau jeu multijoueur de football développé par les créateurs de Sifu
, les parties classées représentent le cœur compétitif du jeu. Avant de pouvoir accéder à ce mode réservé au format 5v5, vous devez impérativement atteindre le niveau 5 du joueur
. Pour y parvenir rapidement, il vous suffit de cumuler des points en participant activement aux matchs. Voici quelques actions qui rapportent des points :
- Marquer des buts
- Effectuer des passes décisives
- Intercepter le ballon
- Réussir des arrêts en tant que gardien
Généralement, cela nécessite environ 15 à 20 parties. Une fois le niveau 5 atteint, vous pourrez alors commencer votre aventure dans les matchs classés en 5 contre 5
.
La ranked dans Rematch
À l'entrée dans le mode classé, vous devez obligatoirement disputer 5 matchs de placement
. Ces rencontres détermineront votre rang initial en se basant non seulement sur vos victoires, mais également sur vos performances individuelles :
- Votre nombre de victoires et défaites est crucial, mais pas suffisant.
- Votre implication personnelle, comme les buts marqués, les passes réussies et votre efficacité générale, aura également une incidence forte.
Ainsi, même avec un bon ratio victoires-défaites, une performance individuelle moyenne peut vous placer dans un rang inférieur comme Bronze, alors qu'une excellente performance peut vous propulser dans les rangs supérieurs.
Tous les rangs et tiers dans Rematch expliqués
Après vos matchs de placement, vous serez affecté à l'un des rangs suivants, classés du plus faible au plus prestigieux
|Rang
|RP nécessaire
|Bronze 3
|0
|Bronze 2
|100
|Bronze 1
|200
|Argent 3
|300
|Argent 2
|400
|Argent 1
|500
|Or 3
|600
|Or 2
|700
|Or 1
|800
|Platine 3
|900
|Platine 2
|1000
|Platine 1
|1100
|Platine 3
|1200
|Diamant 2
|1300
|Diamant 1
|1400
|Élite 3
|1500
|Élite 2
|1600
|Élite 1
|1700
Chaque rang est divisé en différents niveaux que vous devez gravir en accumulant des points RP (« Rank Points »). Une victoire rapporte entre 15 et 20 RP
, tout comme une défaite peut vous faire perdre une quantité équivalente.
Comment fonctionne la progression dans le mode classé de Rematch ?
La progression dans le mode classé dépend autant du travail d'équipe que de vos performances individuelles. Malheureusement, ce n'est que le résultat final qui compte. Même si vous avez fait un bon match sur le plan personnel, si l'équipe perd, vous perdrez des points, et inversement. En ayant fait un mauvais match, mais en le gagnant, vous en obtiendrez.
C'est là qu'entre en jeu toute la frustration de Rematch, jouer en solo ou en duo en classé est très compliqué, puisqu'un seul partenaire, jouant de manière personnelle ou juste très mal, suffit à gâcher le match, et potentiellement vous faire perdre des RP.
Existe-t-il des récompenses spéciales dans le mode classé ?
Actuellement, Rematch
ne propose pas encore de récompenses exclusives liées directement aux rangs atteints. Votre rang est surtout un reflet de votre niveau de jeu et de votre progression personnelle. Toutefois, il est possible que les développeurs, Sloclap
, ajoutent des récompenses spécifiques dans les futures mises à jour pour valoriser davantage les joueurs les plus impliqués dans le mode classé.
Vous connaissez désormais tout ce qu'il faut savoir sur les rangs et niveaux du mode classé dans Rematch.
En maîtrisant les subtilités de la progression et en améliorant continuellement votre performance individuelle et collective, vous pourrez grimper les échelons rapidement pour atteindre le prestigieux rang Élite. À condition de jouer à plusieurs, auquel cas la tâche sera très difficile...
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