Rematch ranked : Tous les rangs et niveau des parties classées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 juin 2025 à 14h32
Retrouvez toutes les informations concernant les parties classées de Rematch et les rangs, pour maîtriser parfaitement votre classement et tenter d'atteindre le plus haut rang possible.
Rematch ranked : Tous les rangs et niveau des parties classées
À l'instar de nombreux jeux compétitifs, Rematch propose à sa communauté des parties classées, disponibles depuis la sortie. Retour sur ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Comment débloquer les parties classées dans Rematch ?

rematch3
Dans Rematch, le nouveau jeu multijoueur de football développé par les créateurs de Sifu, les parties classées représentent le cœur compétitif du jeu. Avant de pouvoir accéder à ce mode réservé au format 5v5, vous devez impérativement atteindre le niveau 5 du joueur. Pour y parvenir rapidement, il vous suffit de cumuler des points en participant activement aux matchs. Voici quelques actions qui rapportent des points :
  • Marquer des buts
  • Effectuer des passes décisives
  • Intercepter le ballon
  • Réussir des arrêts en tant que gardien
Généralement, cela nécessite environ 15 à 20 parties. Une fois le niveau 5 atteint, vous pourrez alors commencer votre aventure dans les matchs classés en 5 contre 5.

La ranked dans Rematch

rematch-rang1
À l'entrée dans le mode classé, vous devez obligatoirement disputer 5 matchs de placement. Ces rencontres détermineront votre rang initial en se basant non seulement sur vos victoires, mais également sur vos performances individuelles :
  • Votre nombre de victoires et défaites est crucial, mais pas suffisant.
  • Votre implication personnelle, comme les buts marqués, les passes réussies et votre efficacité générale, aura également une incidence forte.
Ainsi, même avec un bon ratio victoires-défaites, une performance individuelle moyenne peut vous placer dans un rang inférieur comme Bronze, alors qu'une excellente performance peut vous propulser dans les rangs supérieurs.

Tous les rangs et tiers dans Rematch expliqués

Après vos matchs de placement, vous serez affecté à l'un des rangs suivants, classés du plus faible au plus prestigieux 

Rang RP nécessaire
Bronze 3 0
Bronze 2 100
Bronze 1 200
Argent 3 300
Argent 2 400
Argent 1 500
Or 3 600
Or 2 700
Or 1 800
Platine 3 900
Platine 2 1000
Platine 1 1100
Platine 3 1200
Diamant 2 1300
Diamant 1 1400
Élite 3 1500
Élite 2 1600
Élite 1 1700

Chaque rang est divisé en différents niveaux que vous devez gravir en accumulant des points RP (« Rank Points »). Une victoire rapporte entre 15 et 20 RP, tout comme une défaite peut vous faire perdre une quantité équivalente.

rematch-rang2

Comment fonctionne la progression dans le mode classé de Rematch ?

La progression dans le mode classé dépend autant du travail d'équipe que de vos performances individuelles. Malheureusement, ce n'est que le résultat final qui compte. Même si vous avez fait un bon match sur le plan personnel, si l'équipe perd, vous perdrez des points, et inversement. En ayant fait un mauvais match, mais en le gagnant, vous en obtiendrez.

C'est là qu'entre en jeu toute la frustration de Rematch, jouer en solo ou en duo en classé est très compliqué, puisqu'un seul partenaire, jouant de manière personnelle ou juste très mal, suffit à gâcher le match, et potentiellement vous faire perdre des RP.

Existe-t-il des récompenses spéciales dans le mode classé ?

rematch2
Actuellement, Rematch ne propose pas encore de récompenses exclusives liées directement aux rangs atteints. Votre rang est surtout un reflet de votre niveau de jeu et de votre progression personnelle. Toutefois, il est possible que les développeurs, Sloclap, ajoutent des récompenses spécifiques dans les futures mises à jour pour valoriser davantage les joueurs les plus impliqués dans le mode classé.

Vous connaissez désormais tout ce qu'il faut savoir sur les rangs et niveaux du mode classé dans Rematch. En maîtrisant les subtilités de la progression et en améliorant continuellement votre performance individuelle et collective, vous pourrez grimper les échelons rapidement pour atteindre le prestigieux rang Élite. À condition de jouer à plusieurs, auquel cas la tâche sera très difficile...
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rematch est-il cross-play ?
Rematch 24 septembre 2025

Rematch est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux
Rematch 24 septembre 2025

Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ
Rematch 12 septembre 2025

Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.

commentaire (0)