Rematch est-il cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 24 septembre 2025 à 18h02
Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch est-il cross-play ?
Le nouveau jeu de Sloclap, Rematch, doit arriver au cours du mois de juin 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. Disposant d'une dimension multijoueur, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouveau titre de foot avec leur(s) ami(s). D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se demandent si Rematch est cross-play ou non. Nous vous apportons la réponse à cette question, ci-dessous.

Rematch est-il cross-play ?

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Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres cross-play, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

Dans le cas du jeu de Sloclap, sachez que Rematch dispose bien de la fonctionnalité cross-play, après que celle-ci ait été apportée, par le biais de la saison 1. Si cette fonctionnalité très attendue n'était pas disponible lors du lancement, et qu'elle a été repoussée à différentes reprises, elle a enfin été déployée dans Rematch, ce qui n'a pas manqué de faire plaisir aux joueurs. Rematch propose bien le cross-play depuis le mois de septembre 2025.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Rematch arrive le 19 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez également obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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