Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.

Rematch est-il cross-play ?

Crossplay between Steam, PlayStation & Xbox won't be available at launch, but it's one of our top priorities for upcoming updates! ⚽🎮



We'll share an ETA as soon as possible, stay tuned! #Rematch — Rematch (@PlayRematch) June 16, 2025

PC Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction. Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction. Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Le nouveau jeu de Sloclap,, doit arriver au cours du mois de juin 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. Disposant d'une dimension multijoueur, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouveau titre de foot avec leur(s) ami(s). D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se demandent. Nous vous apportons la réponse à cette question, ci-dessous.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu de Sloclap, sachez que, après que celle-ci ait été apportée, par le biais de la saison 1. Si cette fonctionnalité très attendue n'était pas disponible lors du lancement, et qu'elle a été repoussée à différentes reprises, elle a enfin été déployée dans Rematch, ce qui n'a pas manqué de faire plaisir aux joueurs.depuis le mois de septembre 2025.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez également obtenirtout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :