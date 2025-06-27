Rematch, le jeu de foot arcade de Sloclap, démontre qu'il y a « de la place pour plusieurs visions du football » selon son directeur créatif

Le genre footballistique est très concurrentiel, et très peu de jeux sortent. Mais Rematch a prouvé qu'avec des idées, il était totalement possible de se faire une place.
Avec EA SPORTS FC (anciennement FIFA) qui sort un épisode tous les ans, il semblait difficile d'imaginer une alternative sérieuse dans le paysage vidéoludique dédié au ballon rond. Pourtant, Rematch
, le nouveau jeu de foot arcade développé par Sloclap
, bouscule cette vision traditionnelle, prouvant qu'une approche radicalement différente peut séduire massivement les joueurs.
Sorti récemment, ce jeu multijoueur où l'on incarne directement un joueur sur le terrain rappelle un peu l'esprit de Rocket League
, mais sans les voitures ni les boosts, juste du pur football fun et dynamique. Et le succès est déjà au rendez-vous, avec des millions de joueurs ayant rejoint l'aventure.
« Une question de sensations plus que de réalisme »
Dans un entretien accordé à VideoGamer
, le directeur créatif de Rematch
, Pierre Tarno, explique cette philosophie innovante qui se démarque nettement des autres jeux de football. Alors que les concurrents misent souvent tout sur le réalisme et la simulation, Sloclap a choisi une voie radicalement opposée.
Il y a de la place pour plusieurs visions du football. Beaucoup de jeux se concentrent sur le réalisme et la simulation, et c'est très bien, mais nous voulions partir dans une autre direction. Rematch se concentre davantage sur les sensations que sur la fidélité.
Pour Pierre Tarno, ce choix n'était pas anodin. Plutôt que de reproduire à la perfection les effectifs ou les statistiques réelles, il souhaitait privilégier le plaisir immédiat, la beauté de l'action collective, et les émotions ressenties directement sur le terrain. « Ce n'est pas une question de statistiques ou de composition d'équipe. C'est la joie de réussir de belles actions avec votre équipe qui prime. Nous voulions créer une expérience immersive, accessible et dynamique ; jouer au football, plutôt que le regarder de loin.
»
Un choix stratégique et collectif avant tout
Lorsqu'on l'interroge sur les raisons qui ont poussé Sloclap à créer un jeu de football, Pierre Tarno souligne la richesse paradoxale de ce sport
, mêlant simplicité apparente et profondeur stratégique intense. Pour lui, le football a tout ce qu'il faut pour offrir des moments exceptionnels dans un jeu vidéo, en particulier lorsque les joueurs réussissent à faire corps avec leur équipe :
C'est un sport stratégique, émotionnel, profondément collectif. Ce qui nous a particulièrement séduits, c'est la beauté de certains moments, comme une reprise de volée parfaite ou une passe décisive bien placée. Nous ne voulions pas recréer le football de loin, nous voulions placer les joueurs à l'intérieur de ces moments-là, au cœur de l'action, ressentir l'intensité du terrain directement.
Un succès qui valide l'approche de Sloclap
Avec déjà plusieurs millions de joueurs ayant essayé Rematch
, cette approche atypique du football semble séduire en masse. Ce succès rapide prouve non seulement que le marché est ouvert à d'autres visions du football
, mais aussi que les joueurs sont en quête de sensations nouvelles
.
Désormais, Sloclap compte enrichir son titre avec davantage de contenu, notamment en intégrant le cross-play dans une prochaine mise à jour
. En tant que jeu service, Rematch
a déjà lancé sa première collaboration, avec Puma
.
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