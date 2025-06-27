Rematch s'offre sa première collaboration, avec une marque ultra connue

Avec Rematch, Scloclap possède un fort potentiel de collaborations et donc de microtransactions. Les développeurs n'auront pas tardé, en lançant le premier événement, avec une grande marque de sport.
Rematch
, le jeu phénomène de Sloclap, continue sa montée en puissance en dévoilant sa toute première collaboration avec Puma
. Dès maintenant, les joueurs pourront personnaliser leur équipement avec des tenues exclusives inspirées par la célèbre marque sportive.
Une première tenue signée Puma à découvrir dès maintenant
La vidéo teaser officielle dévoile déjà les premiers éléments de cette collaboration très attendue. Les joueurs peuvent dès à présent équiper leur personnage d'un maillot Puma stylisé, ainsi que de chaussures et protège-tibias assortis, arborant fièrement l'identité visuelle de la marque. Si cette tenue exclusive est actuellement la seule disponible dans Rematch, Sloclap promet que d'autres équipements Puma seront progressivement intégrés au jeu
, permettant aux joueurs d'afficher toujours plus leur style sur le terrain.
La tenue Puma dans Rematch s'inspire directement de collections réelles très prisées,
combinées de manière créative afin de proposer un style unique aux joueurs.
Un succès qui ne faiblit pas
Lancée avec un immense succès (plus d'un million de joueurs dès le premier jour, 3 millions en moins d'une semaine), Rematch séduit grâce à ses règles originales
, proposant des matchs futuristes en 5 contre 5, 4 contre 4 ou 3 contre 3, où la cage remplace le terrain classique, supprimant toute pause dans le jeu.
Bien que disponible sur PS5, Xbox Series et PC, Rematch n'offre pas encore de cross-play
, une fonctionnalité attendue par la communauté et toujours prévue par Sloclap. Par ailleurs, un correctif est en préparation pour régler un récent problème technique, où les joueurs se sont rendu compte que sauter était plus rapide que courir.
N'hésitez pas à retrouver nos différents guides, comme tous les rangs en parties classées
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