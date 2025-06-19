Rematch caméra : Quels sont les meilleurs réglages ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2025 à 15h28
Retrouvez dans ce guide les meilleurs réglages et paramètres pour gérer votre caméra dans Rematch, afin de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le terrain.
Rematch caméra : Quels sont les meilleurs réglages ?
Si vous souhaitez vous lancer dans Rematch, le jeu de foot multijoueur avec un fort aspect arcade, et avez l'ambition de vous investir dans le mode compétitif, mieux vaut prendre quelques précautions, pour mettre toutes les chances de votre côté pour performer au maximum. Vous n'êtes donc pas sans savoir que les réglages de caméra de Rematch peuvent s'avérer être particulièrement importants, comme c'est le cas dans d'autres jeux. De ce fait, il est primordial de parfaitement paramétrer la caméra afin d'avoir une vision totale sur le terrain, laquelle vous donnera un avantage majeur sur vos adversaires du jour.

Quels sont les meilleurs réglages caméra pour Rematch ?

Afin de modifier vos paramètres de caméra, vous n'aurez qu'à vous rendre dans les options du jeu et sélectionner l'onglet « GAMEPLAY ». Vous pourrez ensuite appliquer certains changements. Voici ceux que nous recommandons :
  • Vitesse de la caméra pour manette → 1,5
  • Augmentation de la vitesse de la caméra pour manette → 1,5
  • Vitesse de visée de la caméra pour manette → 0,8
  • Augmentation de la vitesse de la caméra pour manette → 1,6
  • VDC de la caméra → 90 
  • Secousse de la caméra → 1
  • Inversé l'axe Y de la caméra → Désactivé
  • Inversé l'axe X de la caméra → Désactivé
parametre-camera1
Notez que ces paramètres semblent, à l'heure actuelle, être les plus efficaces pour avoir le plus d'informations sur le terrain, mais aussi ne pas avoir trop de difficultés à prendre en main le gameplay, qui n'est pas réellement évident. Ajustez ensuite selon votre ressenti, si vous le voulez.

Paramètre pour le tableau d'affichage

Un paramètre supplémentaire peut être modifié, mais il s'agit là avant tout de confort. Dans les options, allez dans l'onglet « COMMANDES » :
  • Commande du tableau d'affichage → Maintenir
parametre-camera2
Ce choix permet d'afficher le tableau de la partie, qui résume les buts, passes décisives, points... en une simple pression. Sans besoin de réappuyer pour l'enlever.

Pour rappel, Rematch est disponible depuis juin 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series. Vous pouvez également obtenir Rematch tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction.
    • Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction.
    • Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rematch est-il cross-play ?
Rematch 24 septembre 2025

Rematch est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux
Rematch 24 septembre 2025

Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ
Rematch 12 septembre 2025

Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.

commentaire (0)