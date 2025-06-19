Rematch caméra : Quels sont les meilleurs réglages ?

Retrouvez dans ce guide les meilleurs réglages et paramètres pour gérer votre caméra dans Rematch, afin de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le terrain.

Quels sont les meilleurs réglages caméra pour Rematch ?

Vitesse de la caméra pour manette → 1,5

Augmentation de la vitesse de la caméra pour manette → 1,5

Vitesse de visée de la caméra pour manette → 0,8

Augmentation de la vitesse de la caméra pour manette → 1,6

VDC de la caméra → 90

Secousse de la caméra → 1

Inversé l'axe Y de la caméra → Désactivé

Inversé l'axe X de la caméra → Désactivé

Paramètre pour le tableau d'affichage

Commande du tableau d'affichage → Maintenir

PC Édition Standard → 10,39 € au lieu de 25 €, soit 58 % de réduction. Édition Pro → 18,49 € au lieu de 35 €, soit 47 % de réduction. Elite Édition → 17,29 € au lieu de 45 €, soit 62 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Si vous souhaitez vous lancer dans, le jeu de foot multijoueur avec un fort aspect arcade, et avez l'ambition de vous investir dans le mode compétitif, mieux vaut prendre quelques précautions, pour mettre toutes les chances de votre côté pour performer au maximum. Vous n'êtes donc pas sans savoir quepeuvent s'avérer être particulièrement importants, comme c'est le cas dans d'autres jeux. De ce fait, il est primordial de parfaitementafin d'avoir une vision totale sur le terrain, laquelle vous donnera un avantage majeur sur vos adversaires du jour.Afin de, vous n'aurez qu'à vous rendre dans les options du jeu et sélectionner l'onglet « GAMEPLAY ». Vous pourrez ensuite appliquer certains changements. Voici ceux que nous recommandons :Notez que ces paramètres semblent, à l'heure actuelle, être les plus efficaces pour avoir le plus d'informations sur le terrain, mais aussi ne pas avoir trop de difficultés à prendre en main le gameplay, qui n'est pas réellement évident. Ajustez ensuite selon votre ressenti, si vous le voulez.Un paramètre supplémentaire peut être modifié, mais il s'agit là avant tout de confort. Dans les options, allez dans l'onglet « COMMANDES » :Ce choix permet d'afficher le tableau de la partie, qui résume les buts, passes décisives, points... en une simple pression. Sans besoin de réappuyer pour l'enlever.Pour rappel, Rematch est disponible depuis juin 2025 sur, par l'intermédiaire de Steam, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series. Vous pouvez également obtenirtout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :