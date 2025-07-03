Les jeux PlayStation les plus téléchargés en juin 2025 avec du foot et Death Stranding 2

Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en juin 2025. Le foot domine, avec Death Stranding et Star Wars: Battlefront 2
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog
une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe et aux États-Unis, au cours du mois de juin 2025
. Le classement proposé comprend des titres PS5, mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play. Nous ne mentionnerons pas non plus le classement nord-américain.
Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en juin 2025
En ce qui concerne les jeux PS5, c'est Rematch qui prend la première place
, avec un lancement réussi ce 19 juin. Le jeu de foot est suivi par FC 25. Le podium est complété par un vieux de la vieille, toujours présent, GTA 5. Death Stranding 2, sorti le 26 juin, se place quatrième, une belle performance pour l'exclusivité de Kojima, qui est encensé par les critiques.
Voici le classement sur PS5 :
Pour ce qui est des jeux PS4
, nous retrouvons encore Star Wars Battlefront 2
qui continue de battre des records avec un mois de juin très réussi
, Red Dead Redemption 2 et GTA 5 toujours là, avec un FC 25 qui s'est intercalé entre les deux.
- Star Wars: Battlefront II
- Red Dead Redemption 2
- FC 25
- Grand Theft Auto V
- The Forest
- Minecraft
- Batman: Arkham Knight
- Gang Beasts
- Need for Speed Heat
- Kingdom Come: Deliverance
- Mafia: Trilogy
- Firewatch
- God of War
- Dying Light
- Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
- Mortal Kombat X
- Resident Evil 6
- Call of Duty: Modern Warfare
- RESIDENT EVIL 5
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
À propos des free-to-play
, disponibles sur PS5 et PS4, peu de changements à noter, si ce n'est la belle arrivée de Rainbow Six: Siege X, qui se place deuxième. Un bon choix d'Ubisoft.
Le mois de juillet sera aussi beau en sortie, avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
, Killing Floor 3
, Wildgate
et surtout Tales of the Shire
, le nouveau jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux.
commentaire (0)