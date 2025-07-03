Les jeux PlayStation les plus téléchargés en juin 2025 avec du foot et Death Stranding 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juillet 2025 à 18h22
Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en juin 2025. Le foot domine, avec Death Stranding et Star Wars: Battlefront 2
Les jeux PlayStation les plus téléchargés en juin 2025 avec du foot et Death Stranding 2
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe et aux États-Unis, au cours du mois de juin 2025. Le classement proposé comprend des titres PS5, mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play. Nous ne mentionnerons pas non plus le classement nord-américain.

Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en juin 2025

En ce qui concerne les jeux PS5, c'est Rematch qui prend la première place, avec un lancement réussi ce 19 juin. Le jeu de foot est suivi par FC 25. Le podium est complété par un vieux de la vieille, toujours présent, GTA 5. Death Stranding 2, sorti le 26 juin, se place quatrième, une belle performance pour l'exclusivité de Kojima, qui est encensé par les critiques.

Voici le classement sur PS5 :
Pour ce qui est des jeux PS4, nous retrouvons encore Star Wars Battlefront 2 qui continue de battre des records avec un mois de juin très réussi, Red Dead Redemption 2 et GTA 5 toujours là, avec un FC 25 qui s'est intercalé entre les deux. 
  • Star Wars: Battlefront II
  • Red Dead Redemption 2
  • FC 25
  • Grand Theft Auto V
  • The Forest
  • Minecraft
  • Batman: Arkham Knight
  • Gang Beasts
  • Need for Speed Heat
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Mafia: Trilogy
  • Firewatch
  • God of War
  • Dying Light
  • Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
  • Mortal Kombat X
  • Resident Evil 6
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • RESIDENT EVIL 5
  • Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
À propos des free-to-play, disponibles sur PS5 et PS4, peu de changements à noter, si ce n'est la belle arrivée de Rainbow Six: Siege X, qui se place deuxième. Un bon choix d'Ubisoft.
Le mois de juillet sera aussi beau en sortie, avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, Killing Floor 3Wildgate et surtout Tales of the Shire, le nouveau jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. 
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rematch est-il cross-play ?
Rematch 24 septembre 2025

Rematch est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Rematch est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux
Rematch 24 septembre 2025

Rematch lance enfin sa saison 1, avec le cross-play, et promet un avenir radieux

Le jeu de foot-action multijoueur de Sloclap passe à la vitesse supérieure avec l'arrivée d'une grosse mise à jour, l'ouverture de la Saison 1 et des nouveautés très attendues comme le cross-play et le mode classé.
Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ
Rematch 12 septembre 2025

Rematch s'effondre : la communauté déserte le jeu après un bon départ

Sorti en juin 2025, Rematch s'annonçait comme l'un des titres les plus attendus de l'année. Développé par Sloclap, les créateurs de Sifu, le jeu proposait une vision inédite d'un sport mondialement populaire : le football. Mais malgré un concept audacieux et un départ canon, les chiffres récents montrent une perte d'enthousiasme inquiétante.

commentaire (0)