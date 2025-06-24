Star Wars: Battlefront 2 explose encore les compteurs, la force est toujours avec lui

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2025 à 12h10
Star Wars: Battlefront 2 a, de nouveau, enregistré un nouvel exploit en termes de popularité.
Star Wars: Battlefront 2 explose encore les compteurs, la force est toujours avec lui
Alors que Star Wars: Battlefront 2 est sorti il y a plus de huit ans, soit en 2017, sa popularité est des plus impressionnantes en cette année 2025. Après avoir enregistré un bel exploit en mai dernier, Star Wars: Battlefront 2 a, récemment, battu un nouveau record, plutôt impressionnant.

Un vrai regain de popularité pour Star Wars: Battlefront 2

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En effet, selon les statistiques partagées sur le fameux site SteamDB, Star Wars: Battlefront 2 a enregistré un nouveau pic de joueurs et de joueuses connectés en simultané : le dimanche 22 juin 2025, plus de 35 000 personnes jouaient au titre multijoueur de DICE et d'Electronic Arts.

En mai dernier, le pic le plus haut était de 18 635 joueurs connectés simultanément. Ainsi, Star Wars: Battlefront 2 a quasiment doublé son audience en seulement quelques semaines. C'est un bel exploit, vous en conviendrez certainement.

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Les raisons possibles du succès actuel de Star Wars: Battlefront 2

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Ce regain de popularité pour Star Wars: Battlefront 2 peut s'expliquer de diverses façons. Déjà, jusqu'au 26 juin 2025, le titre profite d'une belle promotion sur la plateforme de Valve, Steam : Star Wars: Battlefront 2 propose son édition Célébration à 3,99 € au lieu de 39,99 €, soit une réductions de 90 %.

En outre, la saison 2 de la série TV Andor, qui s'est terminée en mai 2025, a très certainement eu un impact sur le succès actuel de Star Wars: Battlefront 2, en déclenchant une nouvelle vague d'engouement pour le titre. Remarquons, également, que le joueur de basket-ball Kyrie Irving (Dallas Mavericks) a, récemment, streamé Star Wars: Battlefront 2 sur Twitch et a, d'ailleurs, exprimé son amour pour le jeu ainsi que son désir de voir un troisième opus débarquer.
Pour conclure, rappelons que Star Wars: Battlefront 2 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez vous procurer le titre, profitez de belles réductions grâce à notre partenaire, Instant Gaming : 
  • PC
    • Édition Standard → 10,99 € au lieu de 40 €, soit 73 % de réduction.
    • Édition Célébration → 36,59 € au lieu de 40 €, soit 9 % de réduction.
  • Xbox 
    • Édition Standard → 3,79 € au lieu de 20 €, soit 81 % de réduction.
  • PS4/PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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