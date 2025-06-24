Star Wars: Battlefront 2 explose encore les compteurs, la force est toujours avec lui

Star Wars: Battlefront 2 a, de nouveau, enregistré un nouvel exploit en termes de popularité.

Un vrai regain de popularité pour Star Wars: Battlefront 2

Les raisons possibles du succès actuel de Star Wars: Battlefront 2

NBA star Kyrie Irving streamed Star Wars Battlefront 2 this week and wants Battlefront 3!



"I love this game... I want to play the best Battlefront 2 players in the world. I want them to make Battlefront 3 already bro!" pic.twitter.com/oCK9eQlq6D — Daily Star Wars Games (@Daily_SWGames) June 21, 2025

PC Édition Standard → 10,99 € au lieu de 40 €, soit 73 % de réduction. Édition Célébration → 36,59 € au lieu de 40 €, soit 9 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 3,79 € au lieu de 20 €, soit 81 % de réduction.

PS4/PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Alors queest sorti il y a plus de huit ans, soit en 2017, sa popularité est des plus impressionnantes en cette année 2025., plutôt impressionnant.En effet, selon les statistiques partagées sur le fameux site SteamDB,: le dimanche 22 juin 2025,En mai dernier, le pic le plus haut était de 18 635 joueurs connectés simultanément. Ainsi,en seulement quelques semaines. C'est un bel exploit, vous en conviendrez certainement.peut s'expliquer de diverses façons. Déjà, jusqu'au 26 juin 2025, le titre profite d'une belle promotion sur la plateforme de Valve, Steam :propose son édition Célébration à 3,99 € au lieu de 39,99 €, soit une réductions de 90 %.En outre, la saison 2 de la série TV Andor, qui s'est terminée en mai 2025, a très certainement eu un impact sur le succès actuel de, en déclenchant une nouvelle vague d'engouement pour le titre. Remarquons, également, que le joueur de basket-ball Kyrie Irving (Dallas Mavericks) a, récemment, streamésur Twitch et a, d'ailleurs, exprimé son amour pour le jeu ainsi que son désir de voir un troisième opus débarquer.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez vous procurer le titre, profitez de belles réductions grâce à notre partenaire, Instant Gaming :