Star Wars: Battlefront 2 explose encore les compteurs, la force est toujours avec lui

Star Wars: Battlefront 2 a, de nouveau, enregistré un nouvel exploit en termes de popularité.
Alors que Star Wars: Battlefront 2
est sorti il y a plus de huit ans, soit en 2017, sa popularité est des plus impressionnantes en cette année 2025. Après avoir enregistré un bel exploit en mai dernier, Star Wars: Battlefront 2 a, récemment, battu un nouveau record
, plutôt impressionnant.
Un vrai regain de popularité pour Star Wars: Battlefront 2
En effet, selon les statistiques partagées sur le fameux site SteamDB, Star Wars: Battlefront 2 a enregistré un nouveau pic de joueurs et de joueuses connectés en simultané
: le dimanche 22 juin 2025, plus de 35 000 personnes jouaient au titre multijoueur de DICE et d'Electronic Arts
.
En mai dernier, le pic le plus haut était de 18 635 joueurs connectés simultanément. Ainsi, Star Wars: Battlefront 2 a quasiment doublé son audience
en seulement quelques semaines. C'est un bel exploit, vous en conviendrez certainement.
Les raisons possibles du succès actuel de Star Wars: Battlefront 2
Ce regain de popularité pour Star Wars: Battlefront 2
peut s'expliquer de diverses façons. Déjà, jusqu'au 26 juin 2025, le titre profite d'une belle promotion sur la plateforme de Valve, Steam : Star Wars: Battlefront 2
propose son édition Célébration à 3,99 € au lieu de 39,99 €, soit une réductions de 90 %.
En outre, la saison 2 de la série TV Andor, qui s'est terminée en mai 2025, a très certainement eu un impact sur le succès actuel de Star Wars: Battlefront 2
, en déclenchant une nouvelle vague d'engouement pour le titre. Remarquons, également, que le joueur de basket-ball Kyrie Irving (Dallas Mavericks) a, récemment, streamé Star Wars: Battlefront 2
sur Twitch et a, d'ailleurs, exprimé son amour pour le jeu ainsi que son désir de voir un troisième opus débarquer.
Pour conclure, rappelons que Star Wars: Battlefront 2
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez vous procurer le titre, profitez de belles réductions grâce à notre partenaire, Instant Gaming :
- PC
- Édition Standard → 10,99 € au lieu de 40 €, soit 73 % de réduction.
- Édition Célébration → 36,59 € au lieu de 40 €, soit 9 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 3,79 € au lieu de 20 €, soit 81 % de réduction.
- PS4/PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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