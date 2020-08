Red Dead Online : Les cerfs légendaires font leur arrivée

Deux espèces de cerfs légendaires disponibles

Boutique de Gus

Concours de photographie

Bonus et nouveautés

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de Red Dead Online qui connectent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront des récompenses pour: 5 phéromones animales légendaires gratuites, 6000 XP pour le role de naturaliste, un camp sauvage gratuit, un manteau Katata gratuit fabriqué à partir d'élan légendaire.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La liste des animaux légendaires s'étoffe encore un peu plus avec. Disponibles depuis ce 18 août dans, les Naturalistes en herbe ont de nouvelles proies à traquer.Comme les alligators ou les coyotes . Ainsi, pour mettre la main sur, rendez-vous dans. Pour trouver, vous devrez cependant. Ces deux espèces ne montrent leur tête que par un temps sec et surtout en journée.Si vous décidez de travailler pour, l'amoureuse de la nature, sachez qu'un échantillon de ces bêtes vous permettra de remporter 50 % de gains supplémentaires :. Également, si vous décidez de ramener les carcasses de cerfs auprès de, ce dernier se fera un plaisir de vous les racheter pour 50 % de RDO$ supplémentaires.Cette semaine dans la boutique de Gus, vous pourrez aider ce dernier àgrâce à l'arrivée des cerfs légendaires.afin de vous permettre de partager vos plus belles captures. Ainsi,, surpassez vos ennemis en photographiant autant d'animaux différents possible en tenant compte de la qualité de votre composition. Prouvez vos compétences derrière votre objectif pour. La meilleure photo individuelle prise lors de chaque événement gagnera également une récompense.De plus, si vous terminez un de ces événements de photographies (ou un autre),Cette semaine dans, vous pouvez vous offrir de nouvelles emotes., et ces dernières sont disponibles dans le catalogue de Wheeler, Rawson & Co. :Outre ces nouvelles emotes,: Capture, Trésor de guerre, Conquête et Ennemi public.Du côté des réductions, les naturalistes vont pouvoir bénéficier d'une promotion avec. Quant aux mordus de la mode, ils vont pouvoir profiter dePour rappel,