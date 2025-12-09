Jeffrey Dean Morgan (Negan) se positionne pour le rôle d'Arthur Morgan dans le film Red Dead Redemption

L'acteur emblématique de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, a exprimé son désir ardent d'incarner Arthur Morgan. Lors d'une convention, il a déclaré être prêt à jouer le héros de Red Dead Redemption 2 gratuitement, confirmant son amour inconditionnel pour le genre western.
L'ère des adaptations de jeux vidéo au cinéma et à la télévision bat son plein, portée par les succès critiques et commerciaux de séries comme The Last of Us ou Fallout, et même Minecraft, qui aura le droit à une suite
. C'est dans ce contexte effervescent que les fans se prennent à rêver des prochains portages, et Red Dead Redemption figure souvent en tête de liste
. Si aucun projet officiel n'a été confirmé par Rockstar Games, un acteur de poids vient de poser sa candidature de la manière la plus explicite qui soit. Jeffrey Dean Morgan, mondialement connu pour son rôle de Negan dans The Walking Dead
, a profité d'une apparition publique pour déclarer sa flamme au protagoniste du second opus.
Une déclaration d'amour au genre western
C'est lors d'une session de questions-réponses
avec des fans qu'un spectateur a interrogé l'acteur sur son intérêt potentiel pour le rôle d'Arthur Morgan. La réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre et témoigne d'une véritable passion pour l'univers créé par Rockstar
. Loin de la simple réponse de politesse, Jeffrey Dean Morgan a insisté sur le fait que ce rôle serait pour lui une consécration
, liant son intérêt personnel pour le genre cinématographique à l'expérience vidéoludique de sa propre famille.
L'acteur a déclaré avec enthousiasme que « C'est celui que je veux faire. Ce n'est même pas une question. D'une part, mon genre préféré est le western et il n'y a même pas de second choix proche. Et mon fils joue à ce jeu et il est tout simplement génial. Je le ferais même gratuitement.
»
Un profil taillé pour le rôle
Au-delà de l'anecdote, cette déclaration soulève une véritable pertinence artistique. Jeffrey Dean Morgan possède indéniablement le charisme rugueux et la voix grave nécessaires pour incarner un hors-la-loi fatigué et complexe comme Arthur Morgan
. Son expérience dans des rôles de « durs à cuire » au grand cœur, ou d'antagonistes nuancés, joue en sa faveur.
De plus, l'acteur n'est pas étranger au monde du jeu vidéo. En 2019, il avait déjà prêté sa voix et ses traits à son personnage de Negan pour une apparition remarquée dans le jeu de combat Tekken 7 via un DLC.
L'attente interminable des fans
Bien que l'enthousiasme de l'acteur soit palpable, il convient de rappeler qu'actuellement, Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive restent très discrets sur d'éventuelles adaptations de leurs licences phares
, préférant se concentrer sur le développement de Grand Theft Auto VI
. Cependant, voir un acteur de ce calibre proposer ses services « gratuitement
» pourrait peut-être donner des idées aux producteurs hollywoodiens.
En attendant, les joueurs peuvent toujours imaginer ce que donnerait l'interprète du Comédien de Watchmen avec le chapeau et le revolver du célèbre membre de la bande de Dutch van der Linde. Pensez-vous qu'il serait le meilleur choix ? Dites-le nous en commentaires.
commentaire (0)