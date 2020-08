Red Dead Online : De nouveaux animaux légendaires sont arrivés

À la rencontre des alligators légendaires

Magasin de Gus

Wheeler, Rawson & Co.

Poncho Corchado

Veste Sandoval

Manteau Windcliff

Robe Fairbairn

Robe Litten

Pantalon Pedrosa

Pantalon Plata

Chapeau O'Quinn

Chapeau Tiltham

Gants Helsby

Bottes Moreton

Avantages Twitch Prime

Cette semaine, les joueurs peuvent bénéficier de 30 % de réduction sur le coût de tous les chevaux, pistolets, tentes, drapeaux de camp et thèmes de camp. Devenir naturaliste et étudier la faune sauvage dans leurs habitats est une récompense en soi, mais il existe de nombreux autres avantages ponctuels disponibles jusqu'au 24 août, notamment: une récompense pour un accessoire de rôle, une tenue ou une émote gratuits, une récompense pour un coloris unique de la double cartouchière Farnholme, le drapeau du camp des monstres de Gila et une carte au trésor.

Alors que la nouvelle carrière de l'Ouest n'est disponible que depuis la semaine dernière vient d’introduire dans les nouveautés hebdomadaires de nouvelles espèces légendaires dans Red Dead Online Les naturistes en herbe ont de nouvelles proies à traquer,. Le Teca Gator se trouve aux abords de la rivière Kamassa, au coucher du soleil, et surtout par temps pluvieux et orageux, tandis que le Sun Gator a élu domicile dans la rivière de Lannahechee. Les naturalistes et les chasseurs aguerris auront plus de chances de le croiser lors des matins brumeux.. Ce n'est pas tout puisque les joueurs attrapant le Teca Gator se verront recevoir un coloris spécial pour le chapeau O'Quinn, ainsi qu'une autre pour les gants Helsby s'ils mettent également la main sur le Sun Gator.Également,. En effet, avec l'arrivée de ces nouveaux spécimens légendaires,. Ce n'est pas tout puisqu'une nouvelle variante d'arc est disponible et il s'agit de la variante Alligator.Des vêtements viennent rejoindre le catalogue déjà bien fourni, et ce, pour toujours :